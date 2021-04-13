Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin millî savunma sanayiinden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ay’a gidecek roketin başarıyla test edilmesinin ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de (TUSAŞ) jet eğitim uçağı Hürjet’te önemli bir aşamaya geldiğini duyurdu. TUSAŞ, Hürjet için yoğun şekilde detay parça üretimine geçti. Yıl sonunda da montaj çalışmalarına başlanması hedefleniyor. TUSAŞ Eğitim Uçakları Program Müdürü Tuncay Çopur, “İlk detay parçalar ocak itibarıyla üretilmeye başlandı. Kritik tasarımın tamamlanmasıyla birlikte yoğun şekilde detay parça üretim faaliyetlerimize de başladık. 4 bin 400 civarında parça üretimi hedefleniyor. Yüzde 80 yan sanayi, yüzde 20 TUSAŞ’ta üretilecek şekilde planlıyoruz. Haziran ayı itibarıyla tamamen üretimlerimize başlamayı, ilk güvenli uçuşumuzu da Aralık 2022’de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Uçağın yaklaşık 14 metre uzunlukta, 4 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat uzunluğunda olmasının hedeflendiğini belirten Çopur; tek motorlu uçağın maksimum hızının 1,3 macha kadar çıkmasını hedeflediklerini, 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebileceğini öngördüklerini söyledi. Tuncay Çopur, uçakta üçer adet kanat altında ve bir adet gövde altında olmak üzere 7 istasyon bulunduğunu ve bunların farklı amaçlar için kullanılabileceğini dile getirdi. Hürjet’in, Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu’ya iniş kalkış yapabilmesine yönelik çalışmalara ilişkin de bilgi veren Çopur, “Şu ana kadar yaptığımız faaliyetlerde uçağımızın gemiye inip kalkabilecek, operasyonel ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede olduğunu değerlendiriyoruz. Birkaç sistemin entegre edilmesine ihtiyaç olabilir. Bunu da ilerleyen süreçte detaylı şekilde faaliyetlerimize yansıtıyor olacağız” diye konuştu.