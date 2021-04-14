Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın, Türkiye’de Covid-19 vakalarının artmasını gerekçe göstererek “uçuşları kısıtlama kararı alması”nın yankıları büyüyor. Tüm normal ve charther uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırıldı. Moskova yönetiminin “Türkiye’nin, Ukrayna’ya SİHA ihracatından rahatsızlık duyduğunu” dile getirmesinin hemen ardından böyle bir karar alması şüpheleri beraberinde getirdi. Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze’nin verdiği bilgilere göre bu kararla yaklaşık 500 bin Rus vatandaşının 354,6 milyon avroluk tur paketi ertelendi. Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ise “Hem insanların hem şirketlerin zor bir durum karşısında kaldığını biliyoruz. Zararı en aza indirmek için ek önlem paketleri hazırladık” dedi. Rusya’nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot da Türkiye uçuşlarına bilet alanların hiçbir ceza ödemeden biletlerini iptal edebileceğini veya ileri bir tarihe alabileceğini duyurdu. Türkiye’de bulunan Rus vatandaşlarının ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasında yer alanların ulaşımı için yapılacak uçuşlar korunacak.

Öte yandan sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren Rus tatilciler, kararın geri alınması için imza kampanyası başlattı. Rus turist Avukat Simon Antonov “Tatilimizi uzun süre öncesinden ayarlamıştık ve çok sayıda planımız vardı, hepsi iptal oldu” dedi. Yekaterina Smirnova da “Ailece dinlenmek istiyorduk. Avrupa’daki durum ortadayken Türkiye tatil için en iyi seçenekti. Şimdi zararımızı kim karşılayacak?” şeklinde tepkisini dile getirdi.

2 milyon Rus gelmişti

Geçen yıl Türkiye’ye 2,1 milyon Rus turist gelmişti. Bu rakam 2019’da 7 milyona yaklaşmıştı. Uçuşların normale dönmesi, vakaların olumluya gitmesiyle mümkün olacak. Türkiye’ye İngiltere’den de uçuş yasağı bulunması ve Almanya’dan risk uyarısı gelmesi, turizm sektöründe moralleri bozdu.