Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik GAZİANTEP

Tekstil sektöründe inovatif ve modern kumaş tasarımlarıyla geleceğin ürünlerine imza atmayı, girişimcilere de yeni fırsatlar sunmayı hedefleyen ‘Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın tanıtımı Gaziantep’te yapıldı. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliğinin (GATHİB) düzenlediği ve Koçluğunu moda tasarımcısı Dilek Hanif’in üstlendiği yarışmayla bölgede üretimi yapılan ‘kutnu’ kumaşının da dünyaya açılması amaçlanıyor. Bugüne kadar sadece şal ve kravat olarak kullanılan kutnu, yapılan destek ve tanıtımlarla şu anda 50’ye yakın ürün çeşidinde kullanılır hâle geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlerin ilgisiz olduğu, usta sayısının ikiye kadar düştüğü kutnu kumaşı üretiminde yaptıkları çalışmalarla gençlerin kumaşı tanımaya başladığını söyledi.

BİRİNCİYE 100 BİN TL ÖDÜL

GATHİB Başkanı A. Fikret Kileci de 17 Mayıs’ta başvurusu sona erecek yarışmaya şimdiye kadar 259 kişinin kayıt yaptırdığını belirterek “Üreticiyle tasarımcıyı bir araya getireceğiz. Bu yarışmanın kaybedeni olmayacak. Kazananı hem bölge hem ülkemiz olacak. Doğa dostu, çevreci, sürdürülebilir, yenilikçi ürünler istiyoruz” diye konuştu. Kutnia markası kurucusu Jülide Konukoğlu ise atalardan gelen mirasın tasarımla modern hâle getirilerek geleceğe aktarılması gerektiğini kaydetti. Sonuçları ekimde açıklanacak yarışmada birinciye 100 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 25 bin TL ödül verilecek.