Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm sektörlere destek müjdesi verdi. Mart sonu itibarıyla sona eren Kısa Çalışma Ödeneği üç ay daha uzatılırken turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimleri haziran sonuna kadar devam edecek. Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul eden Erdoğan, milletin evinde turizm sektörünün temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. Toplantıda turizm sektörünün meseleleri ve beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda bütün sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık.

ESNAFA 100 BİN LİRA KREDİ DESTEĞİ

Hükûmetin kısa çalışma ödeneğinin yanı sarı esnafa destek pakete için de çalışma yaptığı öğrenildi. Hükûmet, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla ciro kaybı yaşayan işletmelere altı ay veya 12 ay ödemesiz, uzun vadeli kredi verilmesi için çalışma yapıyor. Destek miktarının 100 bin lira olacağı belirtilirken kredi şartlarında da iyileştirme yapılması bekleniyor. İşletmelerin kefil, teminat gösterme gibi mecburiyeti olmadan başvuru yapabilecekleri ve destekten faydalanacak işletmelerin kapsamının genişletileceği belirtildi.