Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemiye rağmen istihdamı artıracak yatırımlar devam ediyor. İstanbul Esenyurt’ta 700 kişiyi istihdam ettiği 40 bin metrekarelik fabrikasının yanı sıra Düzce ve Fransa’da da üretim tesisleri bulunan İbişler Tekstil, Ordu Fatsa’da da bölgenin en büyüğü olacak bir tekstil fabrikasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulacak fabrika son aşamaya geldi. Toplam 10 bin metrekarelik kapalı alanda kurulacak fabrika 90 gün sonra resmen açılacak. Fabrikada ilk aşamada 1.200 kişiye istihdam sağlanacak. Bu rakam bölgedeki işsizlik rakamlarını da önemli ölçüde aşağı çekecek. Ordu Aybastılı iş insanı İlhan İbiş’in sahibi olduğu İbişler Tekstil’in kendi enerjisini kendisi üretecek ve üretimin hiçbir aşamasında kimyasal madde kullanılmayacak. Fatsa OSB’deki fabrikasından başta Almanya, Fransa ve İspanya olmak üzere 17 AB ülkesine ihracat gerçekleştirilecek. Fatsa fabrikasının Karadeniz’in en büyük tekstil fabrikası olacağını belirten İlhan İbiş “Kuşkusuz ülkemizin her noktasına yatırım yapmak önemli. İbişler Tekstil olarak ekonominin kalbinin attığı İstanbul’da yatırımlarımız var. Ancak memleketim Ordu’ya yatırım yapmanın gururunu yaşıyorum. Bu yatırımla bölgedeki işsizliğin azaltılmasına bir nebze de olsa katkı sunabilirsek çok mutlu olacağım” dedi.

KENDİ MEMLEKETİNİZE YATIRIM YAPIN

Pandemiye rağmen yatırımı durdurmayı bir an bile düşünmediğini belirten İlhan İbiş “Belirli bir büyüklüğe ulaşan herkesi en azından kendi memleketine de yatırım yapmaya davet ediyorum. Böylece bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kalkmasına iş insanları olarak önemli bir katkı sunmuş oluruz” değerlendirmesini yaptı.