Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gece 35.500 dolar civarında bulunan Bitcoin, dün yüzde 10 değer kaybıyla 32.500 dolara kadar geriledi. Ethereum da yüzde 11 düşüşle 2.500 doların altını gördü. Düşüşü tetikleyecek yeni bir haber akışı olmamasına rağmen, "kısa" (satışa yönelik) pozisyonlarda yaşanan artışla birlikte değer kayıpları hızlandı. ABD, Avrupa ve Çin otoriteleri; kripto paralar için vergilendirme, alışveriş ve madencilik yasağı gibi tedbirler alıyor. İran da yüksek elektrik tüketimi sebebiyle Bitcoin madenciliğini eylüle kadar yasaklamıştı. Son düşüş, bütün kripto para piyasasını olumsuz etkiledi. Devlet kısıtlamaları, sınırlı elektrik kaynakları, yüksek yatırım maliyeti, artan dolandırıcılık vakaları gibi gelişmeler, kripto paralarda toparlanmayı önlüyor.