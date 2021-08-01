Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balonların güvenli uçuş gerçekleştirebilmesi için gereksinim duyulan tüm bakım ve onarımları da gerçekleştiren firmanın yönetim kurulu başkanı Murat Çoban, tur hizmeti sunan balonların sadece 5 yıl kullanım ömürlerinin olduğunu, yılda üç defa da herhangi bir arıza dışında mecburi bakım ve onarımlarının yapılması gerektiğini anlattı. Çoban “Ülkemizde yaklaşık 400 balon bulunuyor. Kapadokya’da günlük yaklaşık 200 balon uçuyor. Bunun yanında Pamukkale, Soğanlı, Mardin, Eskişehir’de yeni uçuş sahaları açıldı. Her balonun ortalama 100 bin avrodan fazla maliyeti var. Hedefimiz, yıllık 6 milyon avro alım bedeli ile bakım ve yedek parça için ödediğimiz 1-2 milyon avronun yurt dışına çıkmasını önleyip, balon ihraç ederek ekonomiye katkı sunmaktır” dedi.

HEDEF İHRACAT

Firmanın müdürü Ahmet Erdil de koronavirüs salgını sürecinde personel sayılarını yüzde 100 artırarak 70 çalışanla sektöre hizmet sunduklarını ifade etti. Orta vadedeki hedeflerinin yereldeki ihtiyacı karşıladıktan sonra yurt dışına satış yapmak olduğunu vurgulayan Erdil, şöyle konuştu: Geçmişte yurt dışındaki üretici firmaların görevlileri Türkiye’ye gelerek bakımları yapıyor veya balonların yurt dışına gitmesi gerekiyordu. Bu da ciddi zaman ve para kaybına neden oluyordu. Bunun önüne geçmenin gururunu yaşıyoruz, balonların kısa sürede bakımını yapıp yeniden uçmasını sağlıyoruz. Yaklaşık 6 yıllık bilgi birikimi ile bir adım öteye geçip sıcak hava balon üretimine yöneldik. Önce yedek parçalarını ürettik sonra da balonu tasarlayıp üretim aşamasına geçtik. Türk balonlarının dünyanın farklı yerlerinde uçtuğunu görmek istiyoruz.

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