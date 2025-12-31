Aile ve Gençlik Fonu’na 175 bini aşkın başvuru yapılırken, 67 bin 331 çift 8 milyar lirayı aşan faizsiz evlilik kredisinden yararlandı. Kredi tutarı 2026’dan itibaren yaş gruplarına göre 200 ve 250 bin liraya çıkarılacak.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gençlerin evliliğe adım atmasını kolaylaştırmak hayata geçirdiği Aile ve Gençlik Fonu hem başvuru sayısı hem de sağlanan desteklerle dikkat çekiyor.

Fona yapılan başvuru sayısı 175 bin 782’ye ulaşırken, 67 bin 331 çift toplam 8 milyar 59 milyon TL tutarında faizsiz evlilik kredisinden yararlanmaya hak kazandı. 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak verilen kredi, şu an 150 bin TL üzerinden uygulanıyor. Tutar 2026 Ocak itibarıyla 18-15 yaş arasında olanlar için 250 bin TL’ye, diğer yaş grupları için 200 bin liraya yükseltilecek.

Çocuk sahibi olan çiftlere her çocuk için 12 ay ek erteleme imkânı sunuluyor.

Öte yandan evlilik öncesi eğitim programlarına 134 bin 856 genç katıldı. Proje çerçevesinde ayrıca mobilya, beyaz eşya ve çeşitli ürünlerde indirim fırsatları da sağlanıyor.

