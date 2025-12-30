TÜRK-İŞ, aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 4 kişilik ailenin açlık sınırında bir önceki aya göre 315 TL, yoksulluk sınırında ise 1.029 TL artış oldu. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise kasım ayına göre, 371 TL yükseldi. İşte detaylar...

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Aralık 2025 sonuçları açıklandı.

ARALIK AYI AÇLIK SINIRI KAÇ LİRA?

Araştırmaya göre, kasımda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 30 bin 143 lira oldu. Açlık sınırı kasım ayında ise 29 bin 828 liraydı.

ARALIK AYI YOKSULLUK SINIRI NE KADAR?

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 98 bin 188 lira olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı ekim ayında 97 bin 159 liraydı.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ NE KADAR?

Kasım ayında 38 bin 752 lira olan bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aralıkta 39 bin 123 liraya çıktı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,06 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 42,97 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 40,15 oldu.

