Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğunluklu istihdam oluşturmaları ve ekonomik kalkınmayı tetiklemiş olmaları, söz konusu projelerin dikkat çeken önemli özellikleri arasında yer alıyor.

- İnşaat döneminde 183 bin 585 istihdam sağlayan İstanbul Havalimanı’nda, bugün 6 bin 870 kişi çalışıyor.

- Kuzey Marmara Otoyolu’nun inşaatında 25 bin kişi çalışmıştı. Bugün yolun işletme, bakım ve operasyon faaliyetleri için istihdam edilen kişi sayısı 700’e ulaştı.

- Avrasya Tüneli’nin inşaatında 700 mühendis, 12 binden fazla kişi aynı anda görev yapmıştı. Bugün 200 kişi görev almaya devam ediyor.

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, işletme aşamasında 1.000’i aşkın istihdam sağlıyor.

- Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu’nda, dinlenme tesisleri de dikkate alındığında çalışan sayısı 6 bini geçiyor.

- Yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesinde 5 bin personel çalışıyor.

Proje sayısı 62'den 700’e yükseldi 2002’de 62 olan savunma projesi bugün 700’ü geçti. Yerlilik oranı yüzde 20’lerden yüzde 70’lere yükseldi. Savunma sanayii bütçesi de 11 kat arttı.

Normalleşme ile istihdam hızlı arttı İşten çıkarma yasağının bitmesiyle istihdamda azalma bekleyenler yanıldı. Hizmet sektörü izindeki çalışanlarını çağırdı, turizm işletmeleri ve turizme hizmet veren sektörler canlandı ve istihdamda azalma değil artış oldu. Sanayi ve hizmet sektörü öncülüğünde sadece temmuzda 200 bin ek istihdam oluştu...