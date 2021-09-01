Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Siber alanda güvenliğin sağlanması ve kişisel verilerin korunması için devletin bütün birimleri çalışırken bilişim sektörünün paydaşları da bu konuda daha farklı neler yapılabileceğini masaya yatırıyor. Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) iş birliğinde düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Zirvesi yarın Ankara’da yapılacak. TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe ve KVKK Başkanı Faruk Bilir’in de katılacağı zirvede “Küresel ölçekte veri transferi ve muhtemel riskler”, “Kişisel verilerin korunmasının ekonomik etkisi” ve “KVKK gelecek öngörüleri ve AB eğilimleri” olmak üzere üç farklı oturum gerçekleştirilecek. Zirve öncesi açıklamalarda bulunan Rahmi Aktepe “Pandemi süreciyle hızla artan dijital teknolojilerinin kullanımı ve yaygınlaşan dijital hizmetler, yeni güvenlik riskleri oluşturuyor. Ayrıca uzaktan çalışma başta olmak üzere, hibrit çalışma ortamları ve artan bulut kullanımı çeşitli yapılandırma hataları sonucunda ciddi veri ihlallerinin oluşmasına sebep oluyor” dedi.

Kişisel verilere yönelik yılda kaç siber saldırı olduğuna ilişkin bilgiler de veren Aktepe “2020’de teyit edilmiş tam bir sayı olmamakla birlikte, 1.923 veri ihlalinde, ihlal edilen toplam kayıt sayısı 37 milyarı aştı. 2019 yılına kıyasla yüzde 141’lik bir artış söz konusu. İhlallerin 676’sı fidye yazılımı saldırısı ile gerçekleştirildi. Fidye yazılımlarında 2019’a kıyasla yüzde 100 artış görülüyor. Veri ihlallerinin yaklaşık yüzde 60’ı kişisel verilere yönelik gerçekleştiriliyor. Belirtilen değerler, kişisel veri ihlallerinin her yıl artacağını bize gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Siber saldırıların ve kişisel veri hırsızlığının zararın devasa boyutlara ulaştığını anlatan Aktepe, “Juniper tarafından yayınlanan raporda 2019 yılında veri ihlallerinin şirketlere toplam 2 trilyon dolara mal olduğu belirtiliyor. 2020 yılında bu maliyet yüzde 141’lik artışla 5 trilyon dolara yükseldi. Söz konusu ihlallerin 2020 yılında Türk şirketlerine verdiği zarar ise yaklaşık 3 milyar dolar” değerlendirmesinde bulundu.

UZMANLAR TARTIŞACAK

Zirvenin amacının, vatandaşların, kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlendirilmesi ve kişisel verilerinin ihlalinden maddi zarar görmelerinin engellenmesi olduğunu söyleyen Aktepe “Üç panel kapsamında hem bu güne kadar çözülemeyen KVKK ile ilgili konular hem kişisel verilerin maddi değeri ve bu değer üzerinden ekonomiye olan etkileri, hem de hızla gelişmekte olan dijital dönüşüm teknolojileri ışığında KVKK ile ilgili gelecek öngörüleri ve Avrupa Birliği’ndeki eğilimler konunun uzmanları tarafından mevzuat, hukuk, teknoloji ve sosyolojik açıdan tartışılacak. Ortak akıl oluşturularak karar vericilere bu alanda ışık tutulması sağlanacak” diye konuştu. Aktepe, Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nin ardından sonuç bildirgesi hazırlanacağını ve kamu kurumları ve kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

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