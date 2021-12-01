Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilk toplantı bugün yapıldı.

Toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise Türk-İş temsil ederken; işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını da Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yaptı.

"EMEĞİ KORUYACAK BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLEYECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı konuşmada, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Süreci kısa sürede çözüme kavuşturacağımızı düşünüyorum. Görüşmeleri 4 oturumda tamamlamayı öngörüyoruz" dedi.

İŞLETMELER "3500 İLE 3750 TL ARASINDA OLSUN" DİYOR

Bakan Bilgin, işletmelerle yapılan anketin ayrıntılarını paylaşarak, "Yüzde 33.9'unun asgari ücretin 3 bin 500–3 bin 750 lira arasında olması gerektiği şeklinde bir kanaatte olduklarını gördük. 3 bin 750 lira-4 bin lira arasında olanların oranı ise yüzde 13, 3 bin 250 lira ile 3 bin 500 lira arasında olanlar ise yüzde 19" dedi.

İŞÇİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

‘Asgari ücretli işinizin yanı sıra ek bir iş yapıyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 87’si hayır, yüzde 13’ü evet cevabını verdi.

BEKLENTİ: 4 BİN TL

Yeni dönem asgari ücret ne olmalı sorusuna katılımcılar ağırlıklı olarak yüzde 37,3 oranı ile 3750 ile 4000 TL arasında beklenti ortaya çıkmıştır. 4000 ile 4500 TL arasında olmalı diyenlerin oranı yüzde 13, 4500 TL üzerinde olmalı diyenlerin oranı ise yüzde 21.8 olarak araştırma sonuçlarına yansıdı.

'Ailenizde sizden başka çalışan var mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 61’i hayır, yüzde 39’u evet cevabını verdi.

Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı sorusuna katılımcıların yüzde 40,3’ü evet, yüzde 59,7’si hayır cevabını verdi.

HÜKÜMET TARAFI NE DİYOR?

Hükümet kanadından asgari ücretle ilgili önemli açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret çalışmalarıyla ilgili olarak, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız. Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" açıklaması yaptı..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

İŞÇİLERİN İSTEĞİ: İNSAN ONURUNA YAKIŞAN MİKTAR

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni asgari ücret konusunda ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, asgari ücretin işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu yönüyle asgari ücret, insanın yaşaması ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari gelir kaynağıdır. ILO Anayasası'nın girişinde, 'İşçinin ve ailesinin yalnızca geçimini temin eden ücret, insanca yaşamaya yeterli bir ücret değildir. Halbuki işçinin insanca yaşaması için yeterli ücrete sahip olması gerekir' ifadesine yer verilmiştir.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, "insan onuruna yakışır" bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarında temel alınması gereken ilkeleri sıraladı.

İŞVEREN TARAFI NE DÜŞÜNÜYOR?

İşverenler ücretler üzerindeki vergilerin azaltılmasını istedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülmesinin çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak tek formül olduğunu bildirdi.

ZAMMIN KAÇ OLMASI BEKLENİYOR?

Ekonomik anlamda hayat pahalılığından dolayı beklenti, önceki yıllara göre daha da yüksek. 2022 asgari ücretin belirlenmesinde bilindiği üzere aralık ayı enflasyon oranı kriter olacak.

Zam dönemi yaklaşırken Prof. Dr. Cem Kılıç, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Ben bu sene yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış olacağı kanaatindeyim" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılarla belirleniyor.

İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret pazarlığı başladı: İşte istenen ilk rakamlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücret toplantısının ilki sona erdi. Bakan Bilgin toplantı öncesi tüm kesimlerin görüşlerinin alındığı asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre işverenlerin asgari ücret beklentisi 3500-3750 lira, çalışanların ise 3750-4000 lira olması gerektiği ifade edildi. İkinci toplantı 7 Aralık 2021 tarihinde TÜRK-İŞ'te, üçüncü toplantı ise 9 Aralık 2021 tarihinde TİSKte olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.

Asgari ücret toplantıları bugün başlıyor | ‘Asgari’ yüzde 30! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak. Görüşmelerin iki haftada tamamlanması ve maaşlara en az yüzde 30 zam bekleniyor.