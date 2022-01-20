Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında saat 14’te toplanacak. Yılın ilk faiz kararı buğu açıklanması beklenirken, uzmanlardan tahminler gelmeye başladı.

YILIN İLK FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR

Piyasalar gözünü yılın ilk faiz kararına çevirmiş durumda. Kur korumalı mevduat sonrası Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararı, heyecanla bekleniyor. Küresel piyasalarda ise Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımı ve sıkı para politikasına gitme beklentisi, doların artışına destek oluyor.

BEKLENTİLER SABİT TUTULACAK YÖNÜNDE

Reuters'in anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Banka aralık ayı toplantısında "alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" demiş, bekleme sinyali vermişti. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolarda son durum Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne 13.46 liradan başladı

Merkez Bankası: BAE ile Swap anlaşması imzalandı Merkez Bankası Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, BAE dirhemi ile Türk lirası para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzalandığını duyurdu. Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk lirası olarak açıklandı.

Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.