Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bankalar ve ﬁnans dünyası, enerji şirketleri, gayrimenkul ve gıda şirketlerinin kârlılıklarında tam anlamıyla patlama yaşandı. Bilançosu önceki gün açıklanan Tüpraş, bu yılın ikinci çeyreğinde 10,6 milyar lira net kârı elde etti. Şirket geçen yıl ikinci çeyrekte 1,3 milyar lira kâr etmişti. Petrokimya şirketi olan Tüpraş, geçen yılın ikinci çeyreğinde 6,5 milyon ton üretim yapmış, 33,7 milyar lira ciroya imza atmıştı. Bu yıl aynı şirketin 7,3 milyon ton satışla 136 milyar liralık ciroya ulaştığını görmek mümkün.

Ülkemizin bayrak taşıyıcısı şirketi olan, pandemide yolcu uçaklarını kargo uçağına çevirip, dünyanın dört bir yanına ilaçtan canlı hayvana, balıktan peynire kadar birçok hassas ürünü taşıyarak ayakta kalan Türk Hava Yolları (THY), bütün dünyanın havayolu şirketleri krizden çıkma savaşı verirken kâr rekorlarına imza attı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 59 milyon lira zarar yazan Türk Hava Yolları, bu yılın aynı döneminde 9,1 milyar lira kâr ettiğini açıkladı. Erdemir geçen yılın ikinci çeyreğindeki 5,8 milyar lira olan kârını ise 6,6 milyar liraya yükseltmiş durumda. Ülkemizin iki dev holdinginden Koç Holding, geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,2 milyar lira olan 2. çeyrek kârını bu yılın ilk çeyreğinde 5,3 milyar lira olarak açıklarken (ikinci çeyrek rakamı henüz açıklanmadı) Sabancı Holding’in geçen yılın ikinci çeyreğindeki 1,7 milyar liralık kârını bu yıl 16,3 milyar lira oldu.

BANKALAR DA 10’A KATLADI

Her biri ülke ekonomisine yüz milyarlarca kredi sağlayan bankaların faiz gelirleri de kârları da katlandı. Yapı Kredi, 2021’in ikinci çeyreğinde 2 milyar 23 milyon TL kâr etmişti. Bu yıl 11,9 milyar TL kâr rakamına imza attı. Garanti Bankası geçen yılın ikinci çeyreğindeki 2,92 milyar TL olan kâr rakamını 12 milyar 918 milyon liraya çıkarmış durumda. Akbank 2021 yılı 2. çeyrekte 2,1 milyar lira olan net kârın bu yıl 13,1 milyar lira olarak açıkladı. İş Bankası da 2,2 milyar liradan14,5 milyar liraya yükselen ikinci çeyrek net kârı ile dikkat çekti. Akbank ekonomiye 639 milyar lira, İş Bankası 850 milyar lira, Yapı Kredi 700 milyar lira, Garanti ise 799 milyar lira kredi sağladı.

İŞTE KATLANAN KÂRLAR

> Reysaş GYO kâr artış oranıyla en dikkat çeken şirket oldu. Şirketin kârı yüzde 1191 arttı.

> Ford Otosan, bu yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 3,21 milyar TL’nin üzerinde 3,7 milyar TL net dönem kârı elde etti. Şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 271, çeyreksel bazda ise yüzde 32 oranında arttı.

> Anadolu Isuzu’nun Ocak-Haziran 2022 döneminde, net satışları geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 158 artışla 2 milyar 255 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt içi satışlar yüzde 139 artarken, ihracat satışları yüzde 210 artış gösterdi.

> Petkim, yılın ilk yarısını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artışla 4,3 milyar lira net kârla tamamladı.

> Taşımalı doğal gaz pazarının lideri Naturelgaz’ın brüt kârı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 422 artışla 303,3 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK’ü ise yüzde 638 artışla 258,9 milyon TL oldu.

Ekonomide güven veren rakamlar 2021’de en hızlı büyüyen ikinci ülke olan Türkiye, yıla iyi başladı, ilk çeyrekte 7,3 büyüdü. İkinci çeyrek beklentisi 5,8’lerde. İhracatta rekorlar serisine yenilerini ekleyen, turizmde en az 37 milyar dolar gelir hedefleyen Türkiye için risk azalıyor, büyüme tahminleri yukarı doğru revize ediliyor...