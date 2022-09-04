Türkiye Gazetesi

Hollanda NU çevrim içi gazetesinin haberine göre, ülkedeki bazı alüminyum, çinko ve demir fabrikaları artan elektik fiyatlarıyla başa çıkamadıkları gerekçesiyle üretimi azaltma ya da durdurma yoluna gitti. NU, Delfzijl şehrindeki Damco Alüminyum fabrikasının perşembeden bu yana “Enerji fiyatlarındaki aşırı yükselme ve devlet desteğinin olmaması” sebebiyle üretimi durdurduğunu belirtti. Çinko üreticisi Nrystar’ın 1 Eylül itibarıyla üretimi durdurduğu kaydedilen haberde, firmaya yakın bir kaynağın “enerji maliyetinin 10 kat arttığına” ilişkin ifadelerine yer verildi. Haberde, kimya, kâğıt, metal ve gıda endüstrisindeki firmaların gelecek aylarda enerji maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle üretimi azaltma veya durdurma yoluna gidebilecekleri şeklindeki Rabobank ekonomisti Lize Nauta’nın öngörülerine yer verildi.

İNGİLTERE'DEKİ OKULLARDA EĞİTİM 3 GÜNE DÜŞTÜ

Rusya-Ukrayna savaşında doğalgaz fiyatlarının artmasıyla Almanya’nın ardından İngiltere de tedbirlerini artırmaya hazırlanıyor. Okullar haftada 3 gün eğitime geçebilecek şekilde hazırlanacak, barlar ve eğlence mekânları saat 21.00’de kapanacak, kamu binaları geceleri ısıtılmayacak, sokak lambaları duruma göre kapatılacak.

Avrupa enerji krizine karşı kemeri daha fazla sıkıyor Vitrinler, kamu binaları, ibadet mekânları kararıyor, halka tasarruf çağrısı yapılıyor, çamaşır ve bulaşık makinelerine kullanım saati sınırı getiriliyor...

Rus enerji firması Gazprom doğalgazı kesti Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Enerji planları devreye girdi: Almanya karanlığa gömüldü Almanya'da, Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.