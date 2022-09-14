Türkiye Gazetesi

TOKİ başvuru erişime açıldı. TOKİ başvuru E-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. T.C. Kimlik No sonu 0,2,4,6,8 olan kişiler TOKİ başvuru ekranı üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak TOKİ’nin yeni sosyal konut projesinde müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası projede detaylar belli oldu ve başvurular başladı. 2 artı 1 konutlarda taksitler alık 2 bin 280 liradan başlayacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular E-Devlet üzerinden kademeleri olarak alınacak böylelikle yoğunluğun önüne geçilecek.

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

Başvurular E-Devlet haricinde Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubelerinden de yapılabilecek. Başvuru tarihleri 14 Eylül- 31 Ekim arası olarak belirlendi.

TOKİ BAŞVURU EKRANI!

TOKİ’nin ucuz konut projelerine aşağıdaki bağlantıdan başvurabilirsiniz. Başvuru tarihleri T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre değişiklik gösterecek.

TOKİ TAKSİTLER NE KADAR?

Toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

MEMUR MAAŞI ORANINDA ARTACAK

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

BİR HANEDEN TEK BAŞVURU YAPILACAK

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru kabul edilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere ayrı kontenjan sunulacak. "Genç" kategorisine 14 Eylül 1992'den sonra doğan kişiler müracaat edebilecek.

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TOKİ'nin yapacağı en büyük sosyal konut projesinde başvuru şartları açıklandı! Gençlere özel kontenjan! 240 aya kadar vade imkanı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde büyük gün geldi çattı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı proje için başvuru şartları belli oldu. Gençlere özel kontenjanın ayrıldığı projede, 240 aya varan vade imkanı sunulacak. Öte yandan ev almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.