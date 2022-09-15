Türkiye Gazetesi

TOKİ 240 ay kaç yıl yapar? TOKİ kaç yıl sürecek? 2+ 3+1 TOKİ taksit aylık ödeme planı gündeme yoğun şekilde araştırılan konuların başında geliyor. TOKİ projeleri sayesinde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabiliyor. Yeni duyurulan projeye kısa sürede milyonlarca kişi başvurdu. Ödemelerin 240 aylık sürede yapılması gerekecek.

240 AY KAÇ YIL YAPAR?

240 ay 20 yıllık bir süre olarak hesaplanır. Yani TOKİ evlerini satın almaya hak kazandığınızda 20 yıl boyunca taksit ödemeniz gerekecek.

TOKİ TAKSİT AYLIK ÖDEME PLANI!

2+1 konutların başlangıç fiyatı 608 bin TL olarak belirlendi. Taksitler ise aylık 2 bin 280 liradan başlayacak.

3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL olacak. 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile satış sağlanacak.

3+1 dairelerde en yüksek taksit rakamının da 3.500 TL'yi geçmeyeceği belirtildi.

Taksitler sözleşme imzalandıktan sonra başlayacak. Konutlar teslim edilmeden 12 ay önce taksit ödemeleri başlayabilir.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere toplam 81 ilse hayata geçirilen TOKİ Sosyal Konut Projesi’nde en çok konut 50 bin ile İstanbul’da yapılacak. Proje kapsamında İstanbul’da 50 bin, Ankara’da 18 bin, İzmir’de 12 bin 500 daire inşa edilecek.

DAİRELER NASIL TASARLANDI?

Emeklilere 50 bin konut, gençlere de 50 bin konut tahsis edilen proje ile maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Rekor katılım gösterilen projede vatandaşlar daireler nasıl olacak merak ediyor. Vatandaşların ihtiyaçları gözetilerek inşa edilen dairelerde her şey düşünüldü. Vatandaşların güven içinde yaşamaları için dizayn edilen konutlarda çelik kapı kullanılıyor. Kapıdan girişte uzun ve geniş bir koridor bulunuyor.

Oda ve yatak odaları ise havadar ve ferah olması için TOKİ tarafından geniş pencereler kullanılıyor. Kışın ısınma sorunu yaşanmaması için doğalgaz petekleri, ısıyı tüm alana dağıtacak şekilde kuruldu. Vatandaşların rahatlığını düşünen TOKİ, yatak odalarında ebeveynler için ayrı bir banyo ve tuvalet koydu.

TOKİ evleri nasıl olacak? Sosyal konut projesinde yeni detaylar… Örnek evler görüntülendi Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Ucuz konut projesi için başvurular dün başladı, ekim sonuna kadar devam edecek. Rekor katılımın olduğu projede detaylar belli oldu. Peki TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ’nin örnek evleri görüntülendi.

TOKİ başvuru para yatırma nasıl yapılır? 500 TL başvuru bedeli TOKİ para hangi bankalara yatacak? TOKİ başvuru para yatırma nasıl yapılır? 500 TL başvuru bedeli olan TOKİ başvurularını tamamlamak isteyen vatandaşlar TOKİ para hangi bankalara yatacak sorusunun cevabını araştırıyor. Milyonlarca kişi TOKİ’nin yeni ve ucuz konutlarına başvuru yapıp ev sahibi olma hayali kuruyor. Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli alınmaya başlanmıştı. Peki; TOKİ para yatırma nasıl yapılır? TOKİ para hangi bankalara yatacak?