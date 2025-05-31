Ekonomiye katkısı 45 milyar dolara ulaştı! BSH Türkiye, Çerkezköy’de 30 yılda 100 milyondan fazla ürün üretti

Türkiye’de 30. yılını kutlayan BSH Türkiye, üretimden ihracata, AR-GE’den sürdürülebilirliğe kadar birçok alandaki faaliyetleriyle ülke ekonomisine 45 milyar dolarlık katkı sağladı. Şirket, 100 milyondan fazla ürün üretimi ve 10 bini doğrudan olmak üzere yaklaşık 60 bin kişilik istihdam etkisiyle Türkiye’yi stratejik bir lokasyon olarak görüyor...

ÖNDER ÇELİK ÇERKEZKÖY - Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla Çerkezköy’de üretim yapan BSH Türkiye, 5 fabrikası, 3.500’ün üzerinde satış noktası ve AR-GE merkezi ile Türkiye’deki faaliyetlerinin 30. yılını kutluyor. 30 yılda 100 milyondan fazla üretime imza atan BSH Türkiye, bugün 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Şirket aynı zamanda 130 ülke ve 4,6 milyar insanın bulunduğu Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin yönetim merkezi konumunda...

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Türkiye’nin küresel stratejilerde etkin bir rol üstlendiğini vurgulayan BSH CEO’su Dr. Matthias Metz, “Dünya genelinde 39 fabrikamız ve 50’den fazla ülkedeki varlığımızla, özellikle Türkiye’nin BSH için güçlü bir zemin oluşturduğu dinamik Gelişen Pazarlar Bölgemizde, büyümeye devam ediyoruz. Ekim 1995’te Türkiye pazarına girdik. Türkiye stratejik bir lokasyon. Türkiye’deki ekiplerimiz yalnızca Türkiye ve çevre pazarlarda değil, tüm BSH Grubu genelinde ilerlemeye yön veriyor. Bu nedenle Türkiye, bizim için hâlâ kilit bir odak ve küresel başarımızın ayrılmaz bir parçası” dedi. Çerkezköy’deki fabrikalarda 10 bin kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Metz, 150 ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı.

1,8 MİLYAR $’LIK YATIRIM YAPTI

BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın da şirketin Ar-Ge’den dijital dönüşüme, istihdamdan ekonomik katkıya kadar pek çok alanda iz bıraktığını ifade etti. 30 yıllık süreçte yapılan doğrudan yatırım miktarının 1,8 milyar dolar olduğunu kaydeden Sığın “BSH Türkiye’nin yatırım çarpanı 6,6 kat olarak gerçekleşirken bu oran, yaptığımız her 1 dolar tutarındaki yatırımın, ülke genelinde 6,6 dolar tutarında yeni sabit sermaye oluşumunu tetiklediğini gösteriyor. 30 yılda doğrudan ihracatımız 16,9 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar, Türkiye’nin dış ticaret dengesine olan katkımızı ve BSH Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.

KARBON NÖTR TESİS

BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül ise 30 yıldaki toplam ekonomik katkının 45 milyar dolara ulaştığını kaydederek, şirketin ortaya koyduğu her 1 doların ekonomide 4,3 dolar kadar ekonomik hacim etkisi oluşturduğunu dile getirdi. Şengül, 30 yıllık süreçte genel istihdam çarpanı ortalamasının 6,6 olarak gerçekleştiğine işaret ederek “Doğrudan ve dolaylı etkiler dâhil, BSH kaynaklı toplam istihdam. Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin kişilik geniş bir ekonomik iz oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Bugün 460’ın üzerinde AR-GE çalışanıyla hem yerel hem de global pazarlara yön veren teknolojiler geliştirdiklerini söyleyen Şengül şirketin yalnızca ekonomik değil, sosyal ve çevresel açılardan da uzun vadeli ve kalıcı etkiler oluşturduğunu şöyle vurguladı: 2020 yılından bu yana Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında karbon nötr durumdayız. Bununla birlikte Çerkezköy yerleşkemizde 2019-2024 döneminde 39.299 MWh enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca, 2018-2024 yılları arasında 143.574 metreküp su tasarrufu elde ettik. 2002 yılından bu yana ise 24.123 fidan dikimi gerçekleştirdik.