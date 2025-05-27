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4 çeşit yemek 75 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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4 çeşit yemek 75 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açtı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Kepez ilçesinde öğrencilere yönelik Kent Lokantası açıldı. Kepez Belediyesi tarafından hizmete alınan Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemek 75 TL'den satılacak. Her gün 12-14 saatleri arasında yemek servisi verecek olan işletmede, bu saatler dışında ise kahve, kek ve atıştırmalıklar bulunacak.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün öğrencilere yönelik projeleri kapsamında hayata geçirdiği Öğrenci Kent Lokantası, hizmete girdi. Proje, gençlerin düzenli ve sağlıklı beslenmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Öğrenci Kent Lokantası'nın açılışında konuşma yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, özellikle gençler ve çocuklara yönelik projelere verdiği öneme dikkat çekerek, "Gençlerimizin yükünü hafifletmek, hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak için varız. Bir genç kardeşimizin, sıcacık bir yemekle karnı doysun diye bu sofrayı kurduk" dedi.

4 çeşit yemek 75 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açtı - 1. Resim

"KİMSE AÇ KALMAYACAK" 

Günümüz ekonomik şartlarının hayatı zorlaştırdığını ve sıcak yemeğe ulaşmanın birçok öğrenci için lüks haline geldiğini belirten Kocagöz, bu projenin bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu vurguladı.

"Kimse aç kalmayacak, kimse yalnız yürümeyecek" ilkesiyle yola çıktıklarını dile getiren Başkan Kocagöz, Öğrenci Kent Lokantası'nın "hep birlikte üreten, hep birlikte paylaşan bir anlayışın eseri" olduğunu belirtti.

4 çeşit yemek 75 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açtı - 2. Resim

MENÜ FİYATI 75 TL 

126 metrekare kapalı ve 45 metrekare açık alana sahip olan lokanta, 100 öğrencinin aynı anda yemek yiyebileceği kapasiteye sahip. Öğrenciler, burada 75 liraya sağlıklı, temiz ve doyurucu bir öğün yiyebilecekler.

Yemek servisi her gün 12.00 - 14.00 saatleri arasında yapılacak. Bu saatler dışında ise lokantada kahve, kek ve atıştırmalıklar da bulunacak.

4 çeşit yemek 75 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açtı - 3. Resim

"GENÇLERİN YÜZÜ GÜLECEK" 

Tüm ürünlerin Kepez Vakfı'nda titizlikle hazırlandığını belirten Kocagöz, hijyen ve kalitenin ön planda tutulduğunu söyledi. Başkan Kocagöz konuşmasını, "Bu kapı, bu sofra, bu emek sizin için, gençlerimiz için. Bu kentin yarını için. Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte paylaşacağız. Kepez'de sofralar bereketli olacak. Umutlar güçlü olacak. Gençlerin yüzü gülecek. Yarınlar aydınlık olacak. Ve biz, Kepez Belediyesi olarak, her zaman yanınızda, yanı başınızda olacağız. Çünkü bu kent gençleriyle var, gençleriyle büyüyecek" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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