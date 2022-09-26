Türkiye Gazetesi

Taşeron sözleşmeliye kadro geldi mi? Belediye işçilerine kadro var mı? Kabinede değerlendirilecek ekonomi başlıklarından çıkacak kararlar yüzbinlerce işçiyi ilgilendiriyor. Kamuda bulunan 600 bin sözleşmeli personelin maaşını ve yan haklarını değiştirecek düzenleme için heyecan dorukta. 26 Eylül günü düzenlenecek kabine toplantısında sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

TAŞERON SÖZLEŞMELİYE KADRO GELDİ Mİ?

Taşeron ve sözleşmeli personel için henüz açıklanmış bir karar yok. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

BAKAN BİLGİN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Yaklaşık 1 milyon işçi kamuya geçti ama o günün şartlarında 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya geçmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ’i ziyaret ederek, Genel Başkan Mahmut Arslan ile görüştü. HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından Bakan Bilgin, Arslan ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi.

Asgari ücret konusunda Bakan Bilgin, “Önümüzdeki aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “İlk ele alacağımız dosyadır. İsteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde ilk olarak 90 bin taşeronun kadroya geçmesi planlanıyor. Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı:

"Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi meselesi Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık, Cumhurbaşkanımızla nihai değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. 696 sayılı kanunun dışında kalanların kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık. Kapsam dışı kalan 90 bin civarındaki personelin kamuda kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışma tamam. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim."

TAŞERON İŞÇİNİN DİĞERLERİNDEN FARKI NEDİR?

Taşeron işçi yani çalıştığı kurumun kadrolu çalışanı olmayan işçidir. Buradaki en büyük ve önemli fark, kadrolu işçinin işvereninin kamu kurumu olması, ancak taşeron işçinin işvereninin özel sektör şirketinde çalışmasıdır.

Taşeron işçiler; hastane, belediye, okul, kamu kuruluşu gibi hemen hemen tüm sektörlerde çalışabiliyor. Temizlik, sağlık, bilgi-işlem, park bahçe düzenleme, özel güvenlik, çöp toplama, büro elemanı (sekreterlik), şoförlük, aşçı, servis elemanı gibi birçok iş kolunda kendilerine yer bulabilir.

Taşeron işçiler 4/D statüsünde çalışmaktadır.

Meclis ne zaman açılacak? EYT, intibak, taşerona kadro, torba yasa gündemleriyle 2022 TBMM açılış tarihi! Meclis ne zaman açılacak? Kamuoyunda oluşan EYT, intibak ve taşerona kadro beklentisi nedeniyle TBMM’nin açılış tarihi merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemelerin Meclis gündemine kısa sürede gelmesi bekleniyor. Yeni yasama döneminde sosyal medya düzenlemesi ve ekonomi paketi teklifi getirilecek. Peki; meclis ne zaman açılacak?

Binlerce taşerona kadro müjdesi! 4-B 4-D sözleşmeli işçiye kadro var mı? Taşerona kadro gelecek mi? Taşerona kadro gelecek mi? Kamuda bulunan 90 bin sözleşmeli işçi kadroya geçip kadrolu işçilerin haklarından faydalanmak istiyor. Sözleşmeliye kadro beklentisini yükselten açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bakan Bilgin, sözleşmelilere kadro, EYT ve asgari ücret ile yeni bilgiler verdi. Peki; taşerona kadro gelecek mi? Sözleşmeli işçiye kadro ne zaman gelecek?