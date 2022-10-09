Türkiye Gazetesi

10 milyondan fazla kişi ve şirketi ilgilendiren madde, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Yasa’nın çıktığı Ocak 2009’den bu yana en kapsamlı düzenleme olacak. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlara sicili düzeltme şansı tanınıyor. Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022’den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak. Borçlarını 1 Temmuz 2023’e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi’ndeki kayıtları silinecek.

GEÇMİŞ DÖNEM OLUMSUZ KAYITLAR DİKKATE ALINMAYACAK

Kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu kişiler veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.

BU YIL 4 MİLYONU AŞTI

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin raporlarına göre Temmuz 2022 itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş ve borcu devam edenlerin sayısı 4 milyon 144 bin kişiyi buldu. Protesto edilen senet sayısı ise 2022’de 206 bin 419 oldu. Mali boyutu 7 milyar 81 milyon lirayı bulan senetlerden 1 milyar 248 milyon liralık bölümü protesto edildikten sonra ödendi. 2021’de ise mali boyutu 12 milyar lirayı bulan yaklaşık 420 bin senet protesto edilmişti Aynı raporlara göre 2021’de ayda ortalama 3 bine yakın kişi ve şirkete çek yasağı getirildi. Yeni düzenlemenin; geçmişten devam eden dosyalar veya senetlerini, çeklerini, kredi borçlarını ödedikleri halde sicilleri olumsuz görünen kişi ve şirketlerle birlikte 10 milyona yakın vergi mükellefini kapsayacağı tahmin ediliyor.

Belediye toplu taşımada yeni dönemi duyurdu: Artık kredi kartıyla ödeme yapılabilecek Elazığ Belediyesi toplu ulaşımda yeni dönemi başlattığını duyurdu. Vatandaşlara toplu taşıma araçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde kullanması için belediye otobüslerinde kredi kartıyla ödeme yapabilme imkanı getirildi.

Akıllı telefon kullanıcılarına bir uyarı daha! Kredi kartındaki parayı çalıyor Dijital dünya hayatımızı kolaylaştıran onlarca imkanla dolup taşıyor. Birçoğumuz faturalarımızı, ödemelerimizi ve onlarca banka işlemini telefondaki uygulamalardan yapıyoruz. Ancak cihazınıza indirdiğiniz bir uygulama yüzünden paranız çalınabilir.

İngiltere'de bir firma üretti: Bileğe takılan çip kredi kartı gibi kullanılabiliyor Bileğin altına yerleştirilen küçük bir mikroçip ile insanlar kredi ve banka kartı taşımak zorunda kalmayacak. İngiltere'de geliştirilen teknoloji sayesinde, müşteriler bir satın alma işlemi yaparken temassız bir okuyucu üzerinde ellerini sallayarak işlemi tamamlayabilecek.