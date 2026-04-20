Prof. Dr. Osman Bektaş, “İstanbul İzmit gibi yıkıcı deprem yaşar mı?” sorusuna “Hayır. İstanbul'un deprem tehlikesini gerçekleşen deprem büyüklükleri ve şiddeti belirler" cevabını verdi. Bektaş İzmit fayının, Silivri fayına kıyasla 3 kat daha kırılgan, 40 kat daha büyük kırılma enerjisine sahip olduğunu belirtti.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, daha önce Marmara’da meydana gelebilecek muhtemel depremin 6.4 büyüklüğünde olabileceğini, bu depremin İstanbul’da 7 büyüklüğünde hissedilebileceğini açıklamıştı.

İstanbul deprem senaryosunda ‘Silivri Fayı’ detayı! İzmit’teki gibi yıkıcı olur mu? Bilinmeyeni açıkladı

İSTANBUL YIKICI DEPREM YAŞAR MI?

Bektaş, muhtemel İstanbul depremine ilişkin yeni bir uyarı daha yaptı. “İstanbul İzmit gibi yıkıcı deprem yaşar mı?” sorusunu cevap veren Bektaş, “Muhtemelen, hayır! İstanbul'un deprem tehlikesi tarihsel depremlerden çok gerçekleşen deprem büyüklükleri ve şiddeti belirler" dedi.

“İZMİT FAYI 3 KAT DAHA KIRILGAN”

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir harita paylaşan Bektaş, nedenini ise şöyle açıkladı:

Ana Marmara fayının farklı fiziksel deprem parametreleri farklı deprem büyüklüğünü öngörür. İzmit fayı ve 1999 M7,4 depremi Silivri fayı ve 2025 M6,2 depremine göre 3 kat daha kalın kırılgan soğuk kabuk, 6-8 kat daha uzun kırık, 5-10 kat daha büyük atım,30 - 40 kat daha büyük kırılma enerjisine sahiptir.

“SICAK MANTO ZAYIFLATTI”

Bektaş, Silivri fayının bu özelliği nasıl kazandığını ise şöyle açıkladı;

Marmara Denizini oluşturan yerin sıcak mantosu soğuk, kalın kabuğu ısıttı, inceltti ve akışkanlarla fayı zayıflattı. Zayıf fay, biriktirebildiği daha az enerjiyi yavaşça bırakarak daha küçük ve daha az yıkıcı deprem üretti. Ya büyük tarihsel depremler? Tarihsel depremlerin yanıltıcı M>7 büyüklüğüne neden olan "zemin büyütmesi" sorunu 2018 deprem yönetmeliği ile büyük ölçüde giderildi.

Bektaş “İstanbul'un deprem tehlikesini tarihsel depremlerden çok, 20-21. yüzyılda gerçekleşen deprem büyüklükleri ve şiddeti gelişmiş teknoloji ve bilgi birikimine bağlı deprem parametreleri yıkımı azaltan çağdaş 2018 Deprem Yönetmeliği daha gerçekçi olarak belirler” diyerek sözlerini noktaladı.

“SENARYO NETLEŞİYOR”

Bektaş, daha önce yaptığı açıklamalarda “Beklenen İstanbul depremi için senaryo netleşiyor. Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir” diyerek uyarmıştı.

Bektaşi şöyle demişti;

Doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi. Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar.

Haberle İlgili Daha Fazlası