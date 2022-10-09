Türkiye Gazetesi

Hükümet vatandaşı uygun fiyata konut sahibi yapmak hem de piyasadaki köpüğü almak için büyük bir çalışma başlattı. 2 etap şeklinde TOKİ organizasyonu ile 500 bin konut yapımı planlanıyor. Ayrıca 100 bin iş yeri inşa edilecek. İlk 250 binlik sosyal konut projesinde başvurular geçtiğimiz günlerde alınmaya başladı. Konut için başvurular çok yoğun ilgi görürken sıra İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesi başvurularına geldi. 2 proje için başvurular yarın başlıyor. İşte tüm detaylar...

7 KASIM'A KADAR SÜRECEK

"İlk Evim Arsa"ya başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek. 100 bin konut arsası için başvuranlardan o ilde ikamet etme ve 16 bin liranın altında aylık gelir şartı aranacak.

BAŞVURULAR SADECE ZİRAAT BANKASI'NDAN YAPILACAK

Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Başvuru bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.

İL MERKEZLERİNDE HALK, İLÇELERDE ZİRAAT

Yarın başvuruları başlayacak diğer bir proje de "İlk İşyerim". 7 Kasıma kadar E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden 10 bin işyeri için başvurular alınacak.

BAŞVURU BEDELİ 2 BİN TL

Başvurularda Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olma şartları aranacak. İlk İşyerim için ise başvuru bedeli 2 bin lira olacak.



Başvuru sürecinin devam ettiği TOKİ İlk Evim projesi beklenenin çok üzerinde ilgi gördü...

TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine büyük ilgi devam ediyor. Projeye başvuruların 5 milyona ulaştığını açıklayan Bakan Kurum, şu anda başvuru süresini uzatmak gibi bir planları olmadığını belirtti.

Bakanlıktan yeni uyarı! TOKİ sosyal konut projesi başvurunuz iptal olabilir! İşte dikkat edilmesi gereken noktalar... TOKİ eliyle yapılacak uygun konut projesine yoğun ilgi sürerken başvuru sırasında gözden kaçan bazı detaylar oluyor. Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların başvurularının iptal olmaması adına güncel uyarılarına devam ediyor. Bakanlık yeni uyarısında 'Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek' hususuna dikkat çekti. Ayrıca başvuru bedelini verilen süre içerisinde e-Devlet’ten yatırmayanlar başvuru sürecini tekrar başlatabilecek.

TOKİ’den yeni fırsat, detaylar belli oldu: İl il açıklandı 26 ilde 365 arsa satışa çıkıyor TOKİ tarafından 26 ilde 365 arsa satışa çıkardı. Evini veya ticari yatırımını hemen yapmak isteyenler için ihaleleri 12 ve 13 Ekim’de yapılacak. Arsa satışının yapılacağı iller tek tek açıklanırken, İstanbul ve İzmir'de satışı yapılacak olan arsaların bir kısmı dron ile havadan görüntülendi. Hayallerinde ki evi yapmak için arsa almak istediğini belirten Kaan Akbaş "Yüzde 25 gibi bir peşinatla kimse size arsa vermez. Ben yeni evlendim. Eşimle beraber buradaki şehir hayatından çok sıkıldığımız için arsa almayı düşünüyoruz. Aldığımız arsaya kendi bahçeli evimizi yapıp içinde oturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ evleri nasıl olacak? Projede 2+1 ve 3+1 örnek daireler görücüye çıktı Sosyal konut projesinde daireler nasıl olacak, TOKİ evleri daire planları nasıl? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim'e ilgi büyük. Kısa sürede milyonlarca vatandaşın başvurduğu projede detaylar ise bir bir netleşiyor. TOKİ sosyal konut projesinde yer alacak olan 3+1 dairelerin özellikleri paylaşıldı. İşte detaylar...