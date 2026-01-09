Altın fiyatları için kritik öneme sahip olan ABD tarım dışı istihdam verisi, aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. Verinin ardından ons altın 4 bin 496 dolarla günün zirvesini gördü.

ABD'de aralık ayına ilişkin iş gücü piyasası verileri açıklandı. Ülkede tarım dışı istihdam verisi 50 bin kişi arttı. işsizlik oranı yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdamın bu dönemde 66 bin kişi artması öngörülüyordu. İşsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi ise yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İŞSİZ SAYISI 278 BİN AZALDI

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen yıl aralıkta 278 bin azalarak 7 milyon 503 bine inerken, iş gücüne katılma oranı da yüzde 62,5'ten 62,4'e geriledi. Aynı dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,2'ye düştü.

ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artarak 37,02 dolara ulaştı.

Geçen yıl aralıkta aylık bazda beklentilere paralel artan ortalama saatlik kazancın, yıllık bazda yüzde 3,6 yükseleceği öngörülüyordu.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Verinin açıklanmasının ardından altın yükselişe geçti. Ons altın 4 bin 496 dolarla günün zirvesini gördü. Saat 17.20 itibarıyla ons altın 4 bin 492 dolardan, gram altın ise 6 bin 233 liradan işlem görüyor.

