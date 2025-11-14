Elektrik taahhüt sektöründeki köklü tecrübesini e-mobiliteye taşıyan Orge Elektrik, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen EV Charge Show Fuarı’nda yerini alarak yeni nesil Hexa 480 kW DC ve Round 22 kW AC modellerini görücüye çıkardı. Orge’nin tamamen kendi AR-GE ekibiyle geliştirdiği sistemler, OCPP 2.0.1 uyumlu yazılım ve ARM tabanlı modüler kontrol platformu sayesinde uluslararası tüm markalarla entegre çalışabiliyor.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - 480 kW’lık Hexa modeli, 20 dakikada tam dolum sağlarken; Round serisi AC cihazlar özel donanımı ve yazılımı sayesinde kullanıcıya enerji tarifesine göre otomatik şarj zamanlaması sunarak yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağlıyor. Şarj istasyonlarının otoyol, akaryakıt istasyonu ve filo merkezlerinde kullanılabileceğini belirten Orge Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, yeterli talebe ulaşılması durumunda önümüzdeki yıllarda elektrikli araç şarjına 100 milyon TL’nin üzerinde ilave yatırım yapacaklarını açıkladı.

Bu yatırımla, yeterli araç sayısına ve talebe ulaşılması durumunda 20 bin soket kapasitesi ve 5 bin noktada aktif istasyona ulaşacaklarını belirten Gündüz, “Bu yatırımlar sayesinde ihracat payımızı artıracağız. İlk etapta İngiltere, Hollanda ve Almanya pazarlarını hedefliyoruz. Orta vadede Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Balkan bölgesinde büyümeyi; önümüzdeki iki üç yıl Avrupa genelinde satışlarımızı başlatmayı planlıyoruz” dedi.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası