ABD'nin tarifeleri, Çin'i durdurdu mu? BYD-Tesla rekabeti ve dikkat çeken rakamlar

ABD’nin tarifeleri, Çin’i durdurdu mu? BYD-Tesla rekabeti ve dikkat çeken rakamlar

- Güncelleme:
ABD’nin tarifeleri, Çin’i durdurdu mu? BYD-Tesla rekabeti ve dikkat çeken rakamlar
ABD’nin yüksek tarifelerine maruz kalan Çinli ihracatçılar, alternatif pazarlara yöneldi. Bu yıl ağustosa kadar Çin’in ABD’ye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %15,5 geriledi. Buna karşılık aynı dönemde AB, Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika’ya ihracatı ise sırasıyla %7,7, %14,6, %24,6 ve %6 oranında arttı. BYD, Avrupa’da Tesla’yı geride bırakırken; Çin’in geçen yıl 1 trilyon dolar olan dış ticaret fazlası, bu yıl  1,2 trilyon dolara koşuyor...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikasının ABD’ye yönelik sevkiyatları baskılaması üzerine Çin; özellikle Güneydoğu Asya ve Avrupa Birliği ülkeleri ile Afrika ve Latin Amerika gibi alternatif pazarlara giderek daha fazla yöneliyor.

Ülkenin, Avrupa Birliği bloğuna, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’ne ve Afrika’ya yaptığı sevkiyatlar sadece ağustos ayında sırasıyla yüzde 10,4, yüzde 22,5 ve yüzde 26 arttı.

ABD'YE İHTACAT GERİLEDİ, FAKAT...

Bu yılın ağustos ayına kadar olan süreçte ise Çin’in ABD’ye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %15,5 geriledi. Buna karşılık aynı dönemde AB, Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika’ya ihracatı sırasıyla %7,7, %14,6, %24,6 ve %6 oranında arttı.

ÇİN'DE REKOR TİCARET FAZLASI

Çinli ihracatçıların, ABD’ye alternatif olarak diğer ülkelerde daha yüksek pazar payı elde etmek için çabaladığı ve bu konuda başarılı oldukları görülüyor.

ABD'nin yaklaşık 5 ay boyunca uyguladığı yüksek tarifelerin dünya ticaretinde Çin'i durduramadığı görülürken; Çin’in bu süreçte 1,2 trilyon dolarlık rekor ticaret fazlasına doğru ilerlediği görülüyor. Çin'in geçen yılki dış ticaret fazlası yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Tariflere rağmen bu yıl ticaret fazlasında %20 gibi yüksek bir oranda artış öngörülüyor.

ÇİNLİ BYD, ABD'Lİ TESLA'YI SOLLADI! 

Çin’in dünya pazarında son aylardaki en önemli sektörü ise otomotiv… Çinli elektrikli araç (EV) üreticisi BYD, ağustosta, Avrupa Birliği’ne ihraç ettiği araç sayısını Ağustos 2024’e göre 3 kat artırdı. Böylece BYD, Avrupa pazarında %1,3’lük Pazar payına ulaştı.

Öte yandan ABD’li rakibi Tesla’nın AB’ye satışları ise son 1 yılda %36,6 gibi önemli bir oranda geriledi. AB’deki pazar payı %2’den %1,2 çekilen Tesla, bu alanda Çinli BYD’nin gerisine düştü.

