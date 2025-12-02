Kamu İhale Yasası’nda sona yaklaşan reform paketiyle, ihale süreçlerine tam şeffaflık, sıkı denetim ve sertifikasyon şartı geliyor; pazarlık usulü sınırlandırılırken ‘adrese teslim ihale’ tartışmalarını bitirecek yeni kurallar devreye giriyor.

HABER MERKEZİ - Ekonomi yönetiminin uzun süredir üzerinde çalıştığı Kamu İhale Yasası’nda yapılacak değişikliklerde sona gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde bakanlığının bütçe görüşmelerinde ‘İhale reformu’ paketini tamamladıklarını ve Meclis’e sunacaklarını açıklamıştı.

Edinilen bilgilere göre, yeni düzenlemelerle kamudaki ihale sistemine sıkı kurallar getirilecek, istisnalar daraltılacak ve ‘adrese teslim ihale’ tartışmalarına son verecek adımlar atılacak. Kamu alımlarında, merkezî olarak tedarikinde kamu faydası yüksek olarak tespit edilen ürünlere yönelik merkezi alım modelleri uygulamaya konulacak.

Mevcut sistem, dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek, sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecek. Bu çerçevede, kamu ihalelerine katılacak firmalar için sertifikasyon (ehliyet) sistemi kurularak bu firmaların liyakat ve yetkinlik kriterleri belirlenecek.

PAZARLIK USULÜNE SINIR

Kamu alımlarında pazarlık usulünün sadece ivedi ve öngörülmeyen hâllerle sınırlı olarak yerinde kullanılmasına yönelik kontrol mekanizmaları kurulacak. Mücbir sebep dışında doğrudan temin usulü olmayacak. İhalelerde ‘tam şeffaflık’ olacak.

Açık ihale usulünün uygulama alanı artacak. DMO üzerinden yapılan alımların kapsamı genişletilecek. İhaleler yapay zekâ ile takip edilecek. Bu kapsamda, kamu ihalelerinde rekabetçi risklerin ve muhtemel ihlallerin tespiti amacıyla yapay zekâ destekli araçlar geliştirilecek, modelleme ve analiz çalışmaları yürütülecek.

FİYAT DIŞI UNSURLAR KISTAS

Kamu ihale usulleri ile yapım ve hizmet yüklenicilerinin seçim kıstasları rekabeti sağlayacak şekilde yeniden belirlenecek.

Bu doğrultuda, kamu ihalelerinde fiyat dışı unsurların tespit edilmesi, oran ve ağırlıklandırma gibi işlemler daha belirgin hâle getirilerek net modeller oluşturulacak. Fiyat dışı unsurların kullanımı da seçim kıstası hâline getirilecek. Yapım işi ihalelerinde fi yat dışı unsur kullanımının yaygınlaştırılmasına dair ikincil mevzuat hazırlanacak.

Kamu ihalelerine katılmak isteyen kişilere yönelik sertifikasyon sistemi kurulacak. Kamu ihalelerine katılmak isteyen kişilerin yeterliklerinin ölçülmesi ve bunların sınıflandırılması için sertifika almaları şartı getirilecek. Ayrıca yeni düzenlemeler çerçevesinde, kamu alımlarında aşırı düşükteklifl erin değerlendirilmesi süreçleriyle ilgili olarak da adım atılacak.

