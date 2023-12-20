Akaryakıt fiyatına yıl sonu büyük zam! Araç sahiplerine müjdeler son buldu, benzine dev zam pompaya yansıdı

20 Aralık 2023 09:18 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 09:20

Tarihi seviyelere gerileyen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında sevindirici haberleri beraberinde getirmiş motorin ve benzine üst üste indirimler gelmişti. Yaşanan fiyat düşüşleriyle araç sahipleri sevinirken, dolar kurundaki yükselişle akaryakıt fiyatlarına yeniden artışa geçti. Akaryakıt kalemlerinden benzine beklenen dev zam pompaya yansıdı. Zam sonrasında benzin ile motorin arasındaki makas da daraldı. Benzinin litresi ne kadar? Motorinin litresi kaç TL'den satılıİşte akaryakıt piyasasında son durum...

PETROL FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞTE

Küresel arzın, talebi gölgede bıraktığına dair inancın güçlenmesiyle son 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. 73 dolara kadar gerileyen Brent Petrol yeniden 80 doların eşiğine çıktı. ABD ham petrolü (WTI) ise 67 dolara kadar geriledikten sonra 74 dolara yükseldi.

AKARYAKIT FİYATINA BEKLENEN ZAM GELDİ

Ekim ayında yapılan indirimlerle İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak benzinin litresi ise 34-35 TL aralığına gerileyen benzin litresi 09.12.2023 Cumartesi günü yapılan 1 lira 65 kuruşluk indirimle 32 TL bandına geriledi. Sektör temsilcileri tarafından dün aktarılan bilgilere göre benzinin litresinde 1 lira 71 kuruş zam bekleniyordu. Beklenen zam bugün pompaya yansıdı. Ancak beklentilerin aksine benznin litresinde yaklaşık 20 kuruş daha az zam yapıldı. Benzinin litre fiyatında 20.12.2023 Çarşamba yani bu günden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 48 kuruş zam yapıldı.

Zammın ardından benzin ve motorin arasındaki 2 lira 50 kuruşluk makas yeniden 1 lira seviyesine geriledi.

MOTORİN VE LPG'YE ZAM GELECEK Mİ?

Motorinin litresinde ekim ayında 2 lira 92 kuruş, 2 lira 25 kuruş ve 1,57 TL olmak üzerer 3 indirim yapılmıştı. Kasım ayında ise 1 lira 64 kuruş indirim yapıldıktan sonra yeniden 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. En son 16 Kasım'da yaşanan fiyat değişimin ardından motorinin litresine aralık ayında 1 lira 34 kuruş ve 88 kuruş olmak üzere iki indirim daha yapıldı. Toplam indirim 2 lira 22 TL'yi bulurken, motorinin litresi 35 TL bandına gerilemişti. Motorin için şu anda bir indirim beklentisi bulunmuyor.

LPG'nin litresinde en son Eylül ayı başında 1 lira 30 kuruş zam gelmiş ve litresi 18 TL'ye dayanmıştı. LPG'nin litresinde şu an için bir indirim veya zam beklentisi bulunmuyor. Ancak sektör kaynaklarından bilgi geldiği takdirde akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam haberini aktarmaya devam edeceğiz.

20 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34,48 TL

İstanbul motorin fiyatı: 35,51 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 17,94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34,43 TL

İstanbul motorin fiyatı: 35,45 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 18,39TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin fiyatı: 35,16 TL

Ankara motorin fiyatı: 36,09 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 18,30 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir benzin fiyatı: 35,30 TL

İzmir motorin fiyatı: 36,30 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 18.00 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.