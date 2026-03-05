Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansımasını sınırlama için uygulamaya alınan eşel mobil sistemle ilgili açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık." dedi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanıyor. Savaş öncesi 70 dolar seviyelerinde bulunan brent petrol, gerilimle birlikte 80 doları aşarak 85 dolarla son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Petrol fiyatları şu sıralar 82-83 dolar aralığında hareket ederken, sert yükselişlerin akaryakıt zammına etkisini kırmak için hükümetten önemli bir adım geldi.

AKARYAKIT ZAMMININ YÜZDE 25'İ FİYATA YANSIYACAK

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı. Bu kapsamda akaryakıt zamlarının yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak, artışın yalnızca yüzde 25’i tüketiciye yansıyacak.

BAKAN ŞİMŞEK: DEZENFLASYONU ÖNCELİKLENDİREN BİR ADIM ATTIK

Yeni düzenlemeyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi. Bakan Şimşek, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

