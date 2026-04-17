Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği Danışma Kurulu Başkanı Hüseyin Kurt, turizmde yaşanan iptallere dikkat çekerek, “ABD bölgesel seyahat uyarısında bulunurken İtalya Türkiye’nin geneline yönelik seyahat uyarısıyla işgüzarlık yaptı. Bu ülkeler kendilerinden döviz çıkışını engelleyip başkalarından turist çekmeye çalışıyorlar” dedi.

ÖMER TEMÜR- ABD ile İran arasında tırmanan savaş, fiziki bir çatışmanın ötesine geçerek küresel çapta bir ticaret savaşına dönüştü. Öyle ki gelinen noktada turizm rekabeti çirkin bir hâl aldı. Özellikle Akdeniz çanağındaki ülkeler Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarıyla ülkelerinden döviz çıkışını engellerken, Avrupalı turisti de kendi ülkelerine çekmeye çalışıyor.

Devletlerin bu krizi kendi lehlerine bir fırsata ve algı operasyonuna çevirdiğine dikkat çeken Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği (I-MICE) Danışma Kurulu Başkanı Hüseyin Kurt, Türkiye’nin güvenli liman olmasına rağmen rakiplerin işgüzarlığı nedeniyle iptaller yaşandığını bildirdi.

Kurt, “Orta Doğu ve Körfez bölgesinin yanı sıra Avrupa’dan, özellikle İspanya ve İtalya’dan iptaller alıyoruz. ABD’nin sadece bölgesel bir seyahat uyarısı varken, İtalya Türkiye’nin geneline yönelik bir seyahat uyarısında bulunarak âdeta işgüzarlık yaptı.

Gözlemimiz şu; ülkeler savaşı fırsata çevirip, turistlerin kendi ülkelerinden çıkmasını engelliyor ve başka ülkelerin turistlerini de kendilerine çekmeye çalışıyorlar. İspanya şu an ciddi bir trafik alıyor. Rakiplerimiz algı yönetimiyle kendi vatandaşlarını ülkelerinde tutarken, bizim ABD’li seri turist gruplarını kaybetmemize sebep oluyor. Kısacası bu süreç tam anlamıyla bir turizm ve ticaret savaşına dönüştü” dedi.

Krizin bölgesel bazda en ağır hissedildiği yerlerin başında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin geldiğine dikkat çeken Kurt, “Maalesef Nevruz döneminden yararlanamadık. İran’dan Van, Bitlis ve Ağrı gibi illerimize beklenen turist trafiği maalesef gelmedi. Doğu Karadeniz’de de Körfez turistinin gelmemesiyle trafik neredeyse sıfırlanmış durumda. Ayrıca Anadolu’daki gastronomi ve kültür turlarının birçoğunu kaybettik ya da ertelemelerle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Kurt, kongre, toplantı, etkinlik turizmini kapsayan MICE sektöründe yaşanan kayıplara da dikkat çekerek, “Toplantı, eğitim, bayi seminerleri ve iç müşteriye yönelik etkinliklerde ciddi bir daralma var. Uluslararası şirketler etkinliklerini ya tamamen iptal ediyor ya da ileri bir tarihe erteliyor. Genel toplama baktığımızda MICE tarafında yüzde 50-60 gibi büyük bir iptal oranı söz konusu.

Türkiye’nin ve bölgenin en önemli ‘hub’ noktası olan İstanbul’da bu iptaller sebebiyle otellerin doluluk oranları yüzde 30-40 seviyelerine kadar düştü. Sadece kurumsal etkinlikleri değil, MICE sektörüne giren Hint düğünlerini de kaybettik. Bun da Hindistan-Pakistan savaşı da etkili oldu” ifadelerini kullandı. Kongre tarafında ulusal veya uluslararası boyutta henüz bir iptal yaşanmadığına değinen Hüseyin Kurt, yaz aylarında kayıpların toparlanmasını beklediklerini bildirdi.

Akdeniz'de çirkin rekabet: Savaşla korkutup turist çalıyorlar

İÇ TURİZM TEŞVİK EDİLMELİ

Mevcut tablodan çıkış için iç turizmin acilen hareketlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Kurt, “Şu an iç turizmi canlandıracak aksiyonlar almalıyız. Kendi vatandaşımızın seyahat etmesinin önünü açmalı, onları teşvik ve motive etmeliyiz. 81 ilimizin her yeri ayrı bir kültür, tarih ve gastronomi zenginliği taşıyor. Global firmaların yanı sıra yerli firmalarımızın da yurt içi toplantı ekonomisi çok büyük. Bu dönemde kendi ülkemizi keşfetmeye ve seyahat etmeye yönelmeliyiz” çağrısında bulundu.

TOPLANTIYA GELEN TURİST 3 MİLYAR $ BIRAKIYOR

● MICE sektörü dünyada turizm gelirlerinin yüzde 25-30’unu oluşturuyor. Normal turistin çok üzerinde, kişi başına ortalama 3 bin dolar harcama bırakıyor.

● MICE etkinlikleri ulaşımdan gıdaya, konaklamadan organizasyona kadar 50 civarında paydaş sektöre doğrudan girdi sağlıyor.

● Kongre veya toplantı için gelen nitelikli turist, ilerleyen süreçte ailesiyle birlikte tatil amacıyla destinasyona geri dönüyor.



