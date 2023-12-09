Akıllı saat değil klasik saat seviyoruz

9 Aralık 2023 05:39 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 05:43

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Dünya çapında ünlü 30’dan fazla saat markasının Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, kaliteli saate talebin arttığını söyledi. Ekim sonu itibarıyla 4,47 milyon adet saat ithal edildiğini ifade eden Kaya “2023’ün sonunda 5 milyon adete ulaşmasını bekliyoruz. Ciro olarak Ocak-Ekim 2023 ithalatı 321,2 milyon dolar” dedi. Akıllı saat satışlarının toplam içindeki payının yüzde 1’in altında olduğunu belirten Kaya “Dünyada akıllı saat satış grafiğinde düşme var. İnsanlar artık akıllı saati spor yaparken daha çok kullanıyorlar. Gelişmiş ülkelerdeki kadınlar sıkılmaya başladılar. Moda markalara ya da geleneksel saatlere dönüş yapıyorlar. Akıllı saatten vazgeçemeyenler de bu sefer çift saat takmaya başladılar. Bir tanesi aksesuar. Diğeri; kaç adım attım, bir takım teknolojik ihtiyaçlar için... Günlük hayatta geleneksel saatlere dönüş var” diye konuştu.

ÜÇ YILDA 34 MAĞAZA HEDEFİ

Güzel bir yıl geçirdiklerini belirten Kaya, adet bazında yüzde 33, ciro bazında ise yüzde 122 büyüdüklerini söyledi. 2022’de 807 bin 300 saat satışı gerçekleştirdiklerini, kasım itibariyle 958 bin satışa ulaştıklarını kaydeden Kaya, 2023 sonu beklentilerinin 1 milyon 72 bin saat satışı olduğuna işaret etti. Kaya “Beklentimiz 2024’ün 2023’ten daha iyi olması. Bunun için yatırımlarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yerli markaların satıştaki payının yüzde 15’ten 20’ye çıktığını belirten Kaya, Saat&Saat’in 145 mağaza, 20 satış noktası ve 400 bayisi olduğunu anlattı. Kaya, 2024’te şirketin 30. yılını kutlayacaklarını, önümüzdeki üç yıl içinde 34 mağaza daha açmayı planladıklarını vurguladı.

Şirket, yurtdışında da hem lisanslı markalar hem de ortaklıklarla, Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika, Asya ve Doğu Avrupa’daki yaklaşık 15 ülkede hem perakende hem de distribütör olarak faaliyet gösteriyor. Makedonya’da geçen yıl ilk, bu yıl ikinci mağazalarını açtıklarını belirten Kaya “Üçüncüsünü bu ay açıyoruz. 3 sene içerisinde 6 mağaza açmayı planlıyoruz. Hedefimiz Balkanlarda 5 yıl içinde 20-25 mağazaya ulaşmak. Bu Balkanlarda kalmayacaktır” dedi. Kaya, Balkanlardan sonraki hedef pazarlarının Rusya, Ukrayna, Türki Cumhuriyetler olduğunu belirterek, mağazalaşmayla ihracat da yaptıklarına işaret etti.

Ortalama saat fiyatlarının 3.500 TL olduğunu kaydeden Kaya, dövizdeki artışa bağlı olarak bu yıl 3 kez zam yaptıklarını, en son artışın yüzde 5 olduğunu ifade etti. Kaya, kasım ayında online satış adetlerinin geçen yıla göre yüzde 50 büyüdüğünü belirterek “E-Ticaret’in şirket cirosundaki oranı dünyada yüzde 18 iken bizde yüzde 23 civarındadır” diye konuştu.

DETAYCI KADINLARI SAAT USTASI YAPIYOR

Yaklaşık 1.000 çalışanı bulunan Saat&Saat, saat tamirciliği mesleğinin devamı için de çalışmalar yapıyor. Kadınların yeteneklerini geliştirmelerine ve saat tamirciliği sektöründe etkin bir şekilde var olmalarına imkân sağlayan istihdam projesi hazırladıklarını anlatan Ramazan Kaya “Saat tamirciliğinin kadınların detaylı bakış açısı ve titizliği ile mükemmel bir uyum içinde olduğuna inanıyoruz ve bu projeye başvuruda bulunmak isteyen adaylardan sadece lise mezunu olmasını talep ediyoruz. 60 başvuru aldık. Başvuranlardan 3 kişi istihdam edilmiş olup, görüşmelere hâlâ devam ediyoruz. Usta kadromuzun yüzde 30’unun kadın ekip arkadaşlardan oluşmasını planlıyoruz” dedi. Kadın ustaların sayısını artırmak istediklerini ifade eden Kaya, ücretlerin asgari ücretin iki katına yakın olduğunu söyledi.

YAPAY ZEKÂYLA HIZLI TAMİR

Tüm saatler için teknik servis hizmeti sağladıklarını anlatan Ramazan Kaya, şöyle konuştu: 45 kişilik teknik servis ekibimiz bulunuyor. Yapay zekâyı teknik servis iş süreçlerimizde kullanıyoruz. Her saatin arızasına göre sistem doğru usta seçimi ile müşterinin teslimat süresini en kısa zamana indiriyor.