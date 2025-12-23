Altın ve gümüş fiyatı rekor tazeledi! Altın 4.450 dolar, gümüş 69 dolar: ABD basını nedenini yazdı
Altın ve gümüş fiyatları tarihi zirveleri tazelerken yatırımcıların gözü artık bir sonraki durağa çevrildi. Altının 4.450 doları, gümüşün 69 doları aşması küresel piyasalarda dengeleri değiştirirken, ABD basını bu yükselişin arkasındaki nedenleri sıraladı. Uzmanlara göre senaryolarda 2026 için altının 5.000 dolar eşiği artık hayal olarak görülmüyor.
- Altın ons başına ilk kez 4.450 doları, gümüş 69 doları ve bakır ton başına 12 bin doları aşarak rekor kırdı.
- Bu yükselişin temel nedenleri küresel güvenli liman arayışı, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ve yapay zeka yatırımlarına artan ilgi olarak belirtildi.
- Merkez bankalarının güçlü altın alımları ve jeopolitik gerilimler de metallerin değer kazanmasında önemli rol oynadı.
- Gümüş ve bakırın yükselişinde sanayi ve teknoloji (özellikle yapay zeka altyapısı) kullanımındaki artış etkili oldu.
- Altın ve gümüş, 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performanslarını sergiledi.
- Bazı tahminler, altının ons fiyatının 2026'da 5.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
ABD merkezli Business Insider, altın ve gümüşteki tarihi yükselişi gündemine taşıdı. ABD basınındaki değerlendirmelerde, 2025’in metaller açısından son derece dalgalı geçtiği, yılın son haftalarına girilirken altın, gümüş ve bakırın art arda rekor seviyelere nasıl ulaştığı ayrıntılarıyla ele alındı.
Küresel yatırımcıların güvenli liman arayışı, faiz indirimi beklentileri ve yapay zeka yatırımlarına artan ilgi, bu yükselişin temel nedenleri arasında öne çıktı.
ALTIN İLK KEZ 4.450 DOLARI AŞTI
Altın fiyatı yüzde 1,5’in üzerinde artarak ons başına 4.450 dolar seviyesini ilk kez geride bıraktı.
Yıl başından bu yana yüzde 67 değer kazanan altın, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor. Kısa sürede yaşanan bu yükseliş, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi.
GÜMÜŞTE TARİHİ SIÇRAMA
Gümüş fiyatı yüzde 2 artışla ons başına 69 dolara çıkarak rekor kırdı. Yıl genelinde yüzde 130 yükselen gümüş, yine 1979’dan bu yana en güçlü yılını yaşadı.
Gümüşteki bu sert yükseliş, sadece güvenli liman talebiyle değil, sanayi ve teknoloji kullanımındaki artışla da ilişkilendirildi.
BAKIR DA REKORA KOŞTU
Bakır fiyatı yüzde 1 artışla ton başına 12 bin dolar seviyesine yükseldi. Yıl başından bu yana yüzde 40 değer kazanan bakır, Küresel Finans Krizi’nden bu yana en iyi getirisini kaydetti.
Bakır, altın ve gümüşle birlikte hareket eden üçüncü önemli metal olarak öne çıktı.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ETKİLİ OLDU
Business Insider analizinde, altın ve gümüşteki yükselişin temel nedenlerinden biri olarak ABD Merkez Bankası’nın 2026’da yeni faiz indirimlerine gideceği beklentisi gösterildi.
Faiz oranlarının düşmesi, tahvil ve nakit varlıkların cazibesini azaltırken, altın gibi fiziki varlıklara ilgiyi artırdı. Piyasalarda Mart ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 50’nin üzerine çıktı.
JEOPOLİTİK GERİLİMLER GÜVENLİ LİMANI GÜÇLENDİRDİ
Haberde, hafta sonu artan jeopolitik gerilimlerin de yatırımcıyı güvenli limanlara yönelttiği aktarıldı.
ABD ile Venezuela arasında tırmanan gerginlik, enerji piyasalarını etkilerken, risk algısını da yükseltti. Söz konusu ortamda altın ve gümüş yeniden ön plana çıktı.
YAPAY ZEKA ETKİSİ: BAKIR VE GÜMÜŞ ÖNE ÇIKTI
Bakır ve gümüş, veri merkezleri, elektrifikasyon ve yapay zeka altyapısı nedeniyle teknoloji yatırımlarının önemli bir parçası haline geldi. Arz baskısı ve artan talep, bu iki metalin fiyatlarını yukarı taşıdı. Analistler, yapay zeka yatırımlarının sadece teknoloji hisseleriyle sınırlı kalmadığını, emtia piyasalarına da güçlü şekilde yansıdığına işaret edildi.
2026 İÇİN 5.000 DOLAR SENARYOSU
Wall Street’te birçok tahminci, altındaki yükselişin 2026’da da sürebileceğini öngörüyor.
Bazı iyimser senaryolarda altının ons fiyatı 5.000 dolara kadar çıkıyor. Merkez bankalarının güçlü alımları, bu beklentinin en önemli dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor.
MERKEZ BANKALARI ALTINI DESTEKLİYOR
Business Insider’a göre merkez bankalarının artan altın alımları, fiyatlardaki yükselişi besleyen en güçlü faktörlerden biri oldu. Bu eğilimin 2026’da da devam etmesi bekleniyor. Küresel bütçe açıkları ve para birimlerine duyulan güvensizlik, altını daha cazip hale getiriyor.
2026’DA NE OLUR?
BBC Türkçe’nin değerlendirmesine görede altın, 2025’te 1979’dan bu yana en sert yükselişini yaşadı.
Ons altın 4.500 dolar sınırını zorlarken, gümüş de 69 doların üzerine çıktı. Fed’in faiz indirimi beklentileri, ABD-Venezuela gerilimi ve küresel belirsizlikler bu yükselişi destekledi.
Ekonomistlere göre faizler düştükçe nakit değer kaybediyor, altın gibi güvenli limanlar öne çıkıyor.
ABD basınına göre, Türkiye’deki yatırımcılar için ise hızlı yükseliş dönemlerinde temkinli hareket edilmesi öne çıkıyor. Fiyatlardaki sert dalgalanmalar ve küresel faiz politikaları yakından izlenmeden yapılacak ani alımlar risk barındırıyor.
2026’ya dair beklentiler de güçlü. Bazı büyük bankalar, ons altının ortalama 4.500 doların üzerinde kalmasını öngörürken, küresel risklerin derinleşmesi halinde 5.000 dolar seviyesinin gündeme gelmesini muhtemel görüyor.