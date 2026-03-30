Geçen hafta altın konusunda adeta kıtlık yaşanması ve vatandaşların kuyumculara akın etmesi altın piyasasının geleceğinin mercek altına alınmasına neden oldu. Savaş nedeniyle yükseliş beklenirken bu hafta fiyatların düşüşe geçmesi ise kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber TV’de yaptığı değerlendirmede altın piyasasında yaşanan çelişkili hareketleri yorumladı. Yeni haftaya yükselişle başladıklarını belirten Memiş, “Ons altın tarafında %1,5, gram altın tarafında %1.35 civarında resmi kur tarafında bir artış var ama serbest piyasalarda düşüş var. Yani ons altın %1,5 yükseldi ama serbest piyasalarda gram altın geriledi” ifadelerini kullandı.

Altında düşüş sona mı erdi, kalıcı yükseliş ne zaman? GRAM ALTIN NEDEN YÜKSELMEDİ? Bu durumun vatandaşlarda soru işareti oluşturduğunu belirten Memiş, nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

“Gram altın neden yükselmedi? Çünkü şu sebepten dolayı; geçen hafta 9.000 dolar işçilik vardı, yoğun talepten dolayı altın yetiştiremediler. Bu hafta 3.200 dolara kadar bu işçiliğin gerilediğini gördük ve dolayısıyla bu işçilik farkının gerilemesi gram altının yükselişini frenledi.”

Altında düşüş sona mı erdi, kalıcı yükseliş ne zaman? ALTINI DESTEKLEYEN FONLAR GÜNDEME GELEBİLİR Küresel gelişmelere de dikkat çeken Memiş, “Ülkelerin altın milliyetçiliği devam ediyor. Geçen hafta Rusya’da 100 gramdan fazla altının yurtdışına çıkarılması yasaklandı. Yine Hindistan ‘kendi piyasamı oluşturacağım’ diye açıklama yaptı” dedi. Ayrıca Donald Trump’ın “Ben altıncıyım, altını seviyorum” açıklamasına da değinen Memiş, altını destekleyen yeni fonların gündeme gelebileceğini söyledi.

Altında düşüş sona mı erdi, kalıcı yükseliş ne zaman? 6650 DOLAR DİRENÇ SEVİYESİ Altındaki yükselişin kalıcılığına ilişkin net konuşmayan Memiş, “Tepki alımıyla birlikte yükseldi ama bu yükselişler kalıcı mı değil mi? Net bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü savaşın gidişatına göre belli olacak bir piyasa var karşımızda” dedi. Teknik seviyelere de işaret eden Memiş, “6650 doları direnç seviyesi olarak takip ediyoruz. Buradan geri çekilme olabilir. Yatırımcılar 4100-4650 dolar aralığını takip etmeli. Gram altın tarafında da 6.500-7.000 TL aralığında bir trend var” ifadelerini kullandı.

Altında düşüş sona mı erdi, kalıcı yükseliş ne zaman? ALTINDA KALICI YÜKSELİŞ NE ZAMAN OLUR? Altında kalıcı yükseliş için şartları sıralayan Memiş, “Şu anda tepki yükselişi var ama kalıcı yükseliş için savaşın bitmesi gerekiyor, petrol fiyatlarının gerilemesi gerekiyor, dolar endeksinin de gerilemesi gerekiyor” dedi. Savaşın etkisinin hemen bitmeyeceğini vurgulayan Memiş, piyasalarda nakit ihtiyacının arttığını belirterek şunları söyledi: “Nakit tamamlama çağrısında bulunan bir piyasa oluştu. Fonlar nakide ihtiyaç duydu ve altın gümüş sattı. Körfez ülkeleri petrol ve doğalgaz ihracatı yapamadığı için onlar da altın ve gümüş satmak zorunda kaldı. Bu nakit ihtiyacından dolayı baskılanmaya devam ediyoruz.”

Altında düşüş sona mı erdi, kalıcı yükseliş ne zaman? ALTINDAKİ DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI? Altındaki düşüşlerin alım fırsatı olup olmadığı sorusuna da cevap veren Memiş, "Evet. Biz, özellikle bu savaş devam ettikçe baskılanma süreci devam eder ama bu savaş devam ettikçe bu baskılanma süreci aslında korku ve paniğe neden olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle biz yine diğer faktörler altın tarafını desteklemeye devam eder. Enflasyon, belirsizlik altın tarafında yine yaz aylarında yükseliş yönü beklentimizi koruyoruz" dedi. Dolar/TL beklentilerine de değinen Memiş, “Yıl sonuna kadar 50 lira seviyesinin üzeri çok da beklenmiyor. 44 liranın üzerinde ama çok agresif bir yükseliş beklemiyorum” ifadelerini kullandı.

Altında düşüş sona mı erdi, kalıcı yükseliş ne zaman? SERT DALGALANMALAR DEVAM EDECEK Yatırımcılara da uyarıda bulunan Memiş, “Piyasalardaki sert dalgalanmalar devam edecek. Yatırımcıların güçlü bir psikolojiye ihtiyacı var. Kısa vadeli dalgalanmalara takılmadan uzun vadeli strateji belirlemek gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

