Altın fiyatlarında son dakika! 21 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.925 TL ve ons altın 4.800 dolardan güne başlıyor. ABD ve İran arasındaki ateşkeste son güne girilirken, belirsizlikler devam ediyor. Altın fiyatları da son 1 haftada 100 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 4.800 dolara yakın seviyelerde, kırılgan ateşkesi “bekle-gör” konumuna geçti. HSBC Stratejisti Rodolphe Bohn ise altında yükseliş için 3 şarta dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatları haftaya düşüşle başlarken, dünkü işlemlerde ons fiyatı %-0,24 geriledi ve 4.820 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de ons fiyatı TSİ 06:30 itibarıyla 4.800 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Onsta bugün de sınırlı bir düşüş öne çıkarken, dikkatler Orta Doğu’ya çevrildi.

21 NİSAN 2026 GRAM ALTIN

Spot piyasada işlem gören 21 Nisan 2026 gram altın fiyatı da 6.925 TL’den güne başladı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.955 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.375 TL’den gerçekleşiyor.

ATEŞKESTE SON GÜN

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD ve İran arasındaki ateşkeste son güne girildi. “Tarafların Pakistan’da bir araya gelebileceği” yönündeki beklentiler belirsizliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, bir anlaşmaya varılmaması halinde askeri güç tehdidinde bulundu. İran ise ABD’nin deniz ablukasını sona erdirmesini istiyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN 3 ŞART

Altının kısa vadeli yönünün Orta Doğu'daki gerilimin azalmasına bağlı olduğunu belirten HSBC Döviz ve Emtia Stratejisti Rodolphe Bohn, “Bölgede devam eden çatışmaları sona erdirecek bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve petrol fiyatlarının daha düşük seviyelerde istikrar kazanması… Bu şartlar finansal stresi azaltacak, enflasyon korkularını hafifletecek ve daha düşük tahvil getirilerini destekleyecektir” diyerek, bu senaryoda sarı metal üzerindeki baskının da hafifleyebileceğini aktardı.

UZUN VADEDE GÖRÜNÜM

Altının, petrol fiyatlarının hızlı yükseldiği ve piyasalarda volatilitenin arttığı bir dönemde likidite sağlamak için kullanıldığını belirten HSBC Stratejisti Bohn; bu sebeple doğrudan “jeopolitik korunma” aracı olarak işlev görmediğini belirtti. Bohn, uzun vadede devam edebilecek küresel jeopolitik riskler, ülkelerin artan mali açıkları ve merkez bankalarının alımlarının ise altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürebileceğini öngördü.

100 GÜNLÜK ORTALAMA

Bu arada ons fiyatında son 1 haftalık süreçte 100 günlük ortama seviyenin korunmaya çalışıldığını aktaran analistler, “Bugün itibarıyla bu seviye 4.790 dolarda bulunuyor. 100 günlük ortalamanın aşağı kırılması halinde satış baskısı öne çıkabilir ve 4.650 dolar desteğinin önemi artabilir. Yukarıda ise son düşüşün ardından gelen tepki alımlarında 4.850 dolar önemli bir direnç olarak kendini gösteriyor” yorumunda bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası