Goldman Sachs, merkez bankalarının altın talebinin önceki tahminlerden daha güçlü olduğunu açıkladı. Banka, jeopolitik riskler ve rezerv çeşitlendirme eğilimi nedeniyle 2026 boyunca altın alımlarının hız kazanmasını bekliyor. Raporda, ons altın için 5 bin 400 dolarlık yıl sonu hedefi korunurken kısa vadeli dalgalanma uyarısı da yapıldı.

Altında yeni dönem sinyali: Goldman Sachs talep beklentisini yükseltti Goldman Sachs, resmi ticaret verilerindeki eksiklikleri dikkate alarak modelini revize etti. Banka, bu güncellemenin ardından merkez bankalarının altın talebinin önceki tahminlerden daha güçlü seyrettiğini ve 2026 yılı içinde yeniden ivme kazanmasının beklendiğini duyurdu.

Cuma günü yayımlanan raporda, merkez bankalarının altın alımlarına yönelik tahmin yukarı yönlü güncellendi. Buna göre banka, mart ayı itibarıyla 12 aylık hareketli ortalamada aylık altın alımını yaklaşık 50 ton olarak hesapladı. Önceki yöntemde bu rakam 29 ton seviyesinde bulunuyordu.

Goldman Sachs, jeopolitik riskler ve rezervleri çeşitlendirme eğiliminin etkisiyle merkez bankalarının 2026 boyunca aylık ortalama yaklaşık 60 ton altın alımı yapmasını beklediğini belirtti. Raporda, merkez bankaları anketleri ile son dönemdeki küresel gelişmelerin hem resmi kurumlar hem de bireysel yatırımcılar tarafında altına yönelik güçlü talebin devam ettiğine işaret ettiği vurgulandı.

Banka ayrıca 2026 yıl sonu için ons altın fiyatı hedefini 5 bin 400 dolar seviyesinde korudu. Ancak kısa vadede piyasalarda stresin artması durumunda yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla likit varlıklarda satışa yönelebileceği, bunun da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

