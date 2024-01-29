Ankara'da kritik zirve! İşçi ve hükümet tekrar masaya oturacak, kadro ve maaş iyileştirmesi gündemde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile Ankara'da bir toplantı gerçekleştirecek. Kritik zirvede işçilerin ek kadro ve maaş iyileştirmesi gibi talepleri ele alınacak.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la yapacağı görüşmede işçilerin kadro ve maaşlarda iyileştirme taleplerini dile getirecek. Ankara'daki kritik toplantıda taşeron işçilerin kadroya alınması ve kamu işçilerinin maaş farklarının giderilmesi gibi konular da gündeme gelecek.

İŞÇİLER EYLEM PLANI HAZIRLADI

TÜRK-İŞ temsilcileri, çalışma hayatındaki sorunları çözmek için eylem planı hazırladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Ankara’da Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında işçilerin taleplerini sıraladı.

"YÜKSEK ENFLASYON KAZANIMLARI ERİTTİ"

Atalay, “Kamuda 700 binden fazla işçimizin 2023-2024 dönemi mali ve sosyal hakları mayıs ayında imzalanan protokolle belirlendi. Son 30 yılın en iyi sözleşmesi oldu ama yüksek enflasyon nedeniyle kazanımlarımız eridi” dedi.

Atalay, yılbaşından beri kamu işçilerine ek zam verilmesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Ocak ayının başında enflasyon rakamı açıklandı. 2023 yılının ikinci altı ay enflasyonu 37,57 oldu. Bir kısım kamu işçimizin sözleşme tarihi ocak ayı itibarıyla başlıyor. Onlar 32,57 zam aldı. Sözleşmeleri mart ve sonraki aylarda başlayanlar bu rakamı alamıyor. Arada 10 ila 14 puan fark var. Bu işçiler haklı olarak ocak ayındaki enflasyon oranının kendilerine de verilmesini istedi. Bunun üzerine, TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulunu topladık.

Süreç içinde yedi kez toplandık. 15-20 gün içinde Cumhurbaşkanı'ndan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na kime gidilmesi gerekiyorsa, gittik. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı ile oturduk. 'Sözleşme yok, zamanı gelince bu parayı alın' dediler. Çarşamba günü Kamu Koordinasyon Kurulunu tekrar topladık. Perşembe günü Cumhurbaşkanı ile görüşüldü.”

TAŞERONA KADRO ÖNCELİKLİ

TÜRK-İŞ'in en önemli taleplerinden biri de taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi. Kamuda çalışan işçilerin maaş ve sosyal haklarında iyileştirme isteyen TÜRK-İŞ, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la görüşmüştü. Bu konuda yapılan görüşmelerden artık bir sonuç çıkması bekleniyor.

KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞ FARKI SORUNU

Kamuda çalışan işçilerin sözleşme ayları farklı olduğu için maaşlarda da farklılık oluşuyor. İşçiler bu durumun adaletsiz olduğunu düşünüyor ve sözleşme aylarının sabitlenmesini istiyor. Bu talepler de Türk-İş Başkanı Atalay’ın Bakan Işıkhan’la yapacağı görüşmede dile getirilecek.