TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kimdir, aslen nereli? Ergün Atalay neden gündem oldu?

27 Aralık 2023 22:48 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 22:48

Üçüncüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde düzenlenen Asgari ücret komisyon toplantısı sonrası konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, gündem oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret zam oranını açıklamasından sonrasında Ergün Atalay'a söz sırası geçti. 17 bin 2 TL olarak açıklanan asgari ücretin 18 bin olması gerektiğini söyledi. 2024 yılında sadece tek sefer için yapılan asgari ücret zammının 17 bin 2 TL ile yeterli olmayacağını açıkladı. Ergün Atalay'ın "şerh koyacağız" sözleri gündem oldu.

ERGÜN ATALAY KİMDİR?

1954 yılında Adapazarı’nda dünyaya geldi. Ergün Atalay, 1967 yılında ise Donatım İlkokulundan mezun olur olmaz 1968 yılında TCDD Çıraklık Okuluna girdi. 1972 yılında ise TCDD Çıraklık Okulundan mezun oldu. Akabinde Adapazarı Vagon Fabrikasında işe başladı. 1978 yılında TÜVASAŞ işyeri sendika temsilcisi oldu. 1982 yılına gelindiğinde yapılan seçimlerle Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Mali Sekreteri oldu. 1992 yılında ise Şube Başkanlığına seçildi. Hayatı artık tamamen değişen Atalay, Demiryol-İş Sendikası Denetim Kurulu üyeliği yaptı.

1999 yılında Demiryol-İş Sendikası 6. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa seçilen Ergün Atalay, 2003, 2007, 2011 ve 2015’de bu göreve yeniden seçildi. Aralık 2002’de yedekten girdiği TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’nda Genel Eğitim Sekreterliği görevine getirildi. 19, 20 ve 21. Olağan Genel Kurullarda Genel Mali Sekreterlik görevine seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan Atalay, 3-6 Aralık 2015 ve 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen TÜRK-İŞ 22 ve 23’üncü Olağan Genel Kurullarında ise Genel Başkanlık görevine tekrar seçildi.