Antalya, 2025 yılında transfer yolcu verilerinin de eklenmesiyle toplam 17,5 milyonu aşan ziyaretçi sayısına ulaşarak 'tüm zamanların en yüksek seviyesine' çıktı.

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinden Antalya, 2025 yılında ziyaretçi sayısında yeni bir rekora imza attı. Transfer yolcu verilerinin de dahil edilmesiyle kente gelen toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 571 bin 155 olarak kaydedildi. Böylece Antalya, 2024 yılında ulaşılan 17 milyon 278 bin 103 kişilik seviyeyi aşarak yaklaşık yüzde 2 oranında büyüme sağladı.

Bu artışta özellikle transfer yolcu sayısındaki dikkat çekici yükseliş etkili oldu. 2025 yılında transfer yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 27 artarak 448 bin 607’ye ulaştı. Bu veri, Antalya turizminin yalnızca klasik girişlerle değil, bağlantılı seyahatlerle de güç kazandığını ortaya koydu.

Yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının ziyaretlerinde de artış sürdü. 2024 yılında ilk kez 1 milyon sınırını aşan vatandaş ziyaretçi sayısı, 2025’te yüzde 9’luk artışla 1 milyon 99 bin 940’a yükselerek yeni bir rekor kırdı.

ANA PAZARLAR KONUMUNU KORUDU

Antalya’ya 2025 yılında en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere ilk üçte yer aldı. Bu tablo, kentin geleneksel pazarlarındaki güçlü konumunu koruduğunu ve uluslararası talebin devam ettiğini gösterdi.

TURİZM YIL GENELİNE YAYILDI

2025 yılı, Antalya turizmi açısından yalnızca toplam rakamlarla değil, sezonun uzamasıyla da öne çıktı. Mayıs-Kasım dönemini kapsayan yedi ay boyunca günlük girişlerde tüm zamanların en yüksek seviyeleri kaydedildi.

Özellikle Ekim ayında dikkat çekici bir artış yaşandı. Ekim 2025’te kente gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 2 milyon 216 bin 556’ya ulaştı. Bu rakam, Ekim ayları içinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviye oldu.

