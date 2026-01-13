Bağ, bahçe, tarla vasfında tanımlanan arazilerin ülke genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 2025’te %15,42 arttı. Bu oran, yıllık enflasyonun altında kalarak reel kayba işaret ederken; dolar, euro, TL mevduat ve altın gibi geleneksel alternatif yatırım araçlarının da gerisinde kaldı. Fiyat analizi yapılabilen şehirlerden 4 tanesi enflasyonun üzerinde getiri sundu. İstanbul’da da arazi fiyatları yıllık TÜFE’ye yenildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de gayrimenkul yatırımcısının son yıllardaki trend tercihleri arasında yer alan “konut imarsız arazi” fiyatlarının 2025 performansı belli oldu. Bağ, bahçe, tarla vasfında tanımlanan arazilerin ülke genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 2024 yılını 622 TL’den tamamlamıştı. 2025 yılı aralık ayında söz konusu değer 718 TL olarak ölçüldü. Böylece geçen yıl arazi fiyatlarındaki artış %15,42 olarak gerçekleşti.

YATIRIMCI İÇİN KAYIP YIL

2025’te enflasyonun %30,89 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında, arazi yatırımcıları TÜFE karşısında reel kayıpla yılı tamamladı.

Aynı zamanda arazi fiyatlarındaki yıllık prim; dolar, euro, TL mevduat ve altın gibi geleneksel alternatif yatırım araçlarının da gerisinde kaldı.

EN ÇOK DEĞERLENEN İLLER

İller bazında bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Endeksa tarafından ölçülebilen verilere göre 2025 yılında “tarla” vasıflı arazi fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler şöyle:

- Bingöl: 807 TL/m2 (%96,35)

- Hakkâri: 1.875 TL/m2 (%85,83)

- Diyarbakır: 1.413 TL/m2 (%55,27)

- Kırşehir: 249 TL/m2 (%31,75)

- Batman: 1.461 TL/m2 (%30,33)

- Uşak: 171 TL/m2 (%28,57)

- Nevşehir: 360 TL/m2 (%28,11)

- Van: 722 TL/m2 (%27,56)

- Elâzığ: 657 TL/m2 (%27,33)

- Şanlıurfa: 1.098 TL/m2 (%25,49)

- Tunceli: 834 TL/m2 (%25,41)

- Bolu: 542 TL/m2 (%24,88)

- Trabzon: 1.571 TL/m2 (%24,58)

- İstanbul: 2.799 TL/m2 (%23,79)

- Giresun: 727 TL/m2 (%23,43)

- Aydın: 560 TL/m2 (%22,81)

- Denizli: 231 TL/m2 (%21,58)

- Kilis: 305 TL/m2 (%21,03)

- Şırnak: 1.231 TL/m2 (%20,57)

- Balıkesir: 495 TL/m2 (%20,15)

DOĞU İLLERİ ÖNDE

Arazi fiyatlarının en çok arttığı illere bakıldığında ilk 3’te Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri öne çıkıyor. Bingöl, Hakkâri, Diyarbakır ile birlikte Kırşehir, Endeksa verilerinde enflasyonun üzerinde getiri sunan 4 il oldu.

İstanbul’da ise geçen yıl arazi fiyatları ortalama %23,79 prim yapmasına rağmen, bu yükseliş, yıllık TÜFE’nin altında kalarak “reel kayba” işaret etti.

PANDEMİDE ZİRVE YAPMIŞTI

Türkiye’de pandemi yıllarında arazi yatırımları hem izole bir hayat yaşamak hem de enflasyondan korunmak için popüler olmuştu. Arazi fiyatlarındaki değişime son 5 yıllık dönende bakıldığında ise ortalama %940 gibi yüksek bir prim öne çıkıyor. Sektör temsilcileri, hızlı gerçekleşen fiyat artışlarının ardından piyasanın normalleşmeye başladığını, özellikle son 2 yıllık dönemde yüksek faiz ortamının da arazi fiyatlarını baskıladığını ifade ediyor.

