Samsun'un Alaçam ilçesinde bin metre rakımlı Dürtmen Yaylası'nda "çilek hasadı" başladı. Kendine has aroması ve kalitesiyle dikkat çeken çilekler, bölgede önemli bir tarım ürünü olarak yerini aldı.

Samsun Alaçam'a bağlı Dürtmen Yaylası'nda "çilek hasadı" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, üreticiler sezonun ilk hasat heyecanını yaşadı. Yaklaşık bin metre rakımda yetiştirilen yayla çileğinin, iklim ve toprak özellikleri nedeniyle farklı bir aroma kazandığı belirtilirken, ürünün Samsun genelinde giderek daha fazla tanındığı ifade edildi.

Aroması ve kalitesiyle damak çatlatıyor! Bin rakımlı Dürtmen Yaylasında hasat başladı

130 DEKAR ALANDA ÜRETİM

Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerle bölgede çilek üretim alanlarının genişletildiği, Dürtmen Yaylası'nda yaklaşık 130 dekar alanda çilek üretimi yapıldığı kaydedildi. Üreticiler, yüksek rakımın ürün kalitesine olumlu katkı sunduğunu, özellikle tat ve koku bakımından yayla çileğinin tüketicilerden yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Aroması ve kalitesiyle damak çatlatıyor! Bin rakımlı Dürtmen Yaylasında hasat başladı

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