Asgari ücrette ikinci randevu bugün

18 Aralık 2023 04:15 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 04:17

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ ANKARA - Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde taraflar bugün ikinci defa bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren kesimini temsilen ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2024’den itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 11 Aralık’ta yapmış, ilk toplantıda taraflardan herhangi bir rakam telaffuz edilmemişti. Bugünkü toplantıda enflasyon, hane halkı tüketim harcamaları, açlık ve yoksulluk sınırı ile istihdam başta olmak üzere çeşitli ekonomik verilerin ışığında ilk rakamların gündeme gelmesi bekleniyor.

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon farkının da yüzde 40 civarında olması öngörülüyor. Asgari ücret zammının ise en az yüzde 40, en çok 50 olması bekleniyor. Asgari ücret yüzde 40 artırılırsa net 15 bin 962 lira, yüzde 45 artırılırsa net 16 bin 532 lira, yüzde 50 artırılırsa net 17 bin 103 liraya yükselecek.