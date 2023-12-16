Asgaride 17 bin TL’nin altı mutlu etmeyecek

16 Aralık 2023 02:35 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 02:37

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Aslan “Seçim vaatleri arasında olan memura seyyanen 8 bin liralık zammın bu yıl işçileri de kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. 30 bin lirayı aşması beklenen memur maaşının, işçileri de kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Memur ve işçi arasındaki makasın açılmaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Emekliye, asgari ücretliye ve memura ara zam verildiğini ancak kamu işçisine verilmediğini belirten Aslan “Bu da işçimizin zamsız maaşlarla ekonomiye karşı direnç gösterememesine sebep oldu. ‘İşçilerimizin alamadıkları ek artışların sağlanması, memurların almış oldukları 8 binlik zammın kendilerine de verilmesi ve bundan sonrası için de kamudaki memur ile kamudaki işçi maaşları arasında büyük farkların oluşmaması gerekiyor” diye konuştu. Asgari ücrette kamuoyunun 17 bin lirayı satın aldığını ifade eden Arslan “17 bin liranın altındaki herhangi bir rakam, 16 bin 999 lira da olsa mutlu etmeyecek. 17 bin liranın üzerindeki herhangi bir rakamın da kabul edileceği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığının 7.500 orman işçisi alınması için Hazine ve Maliye Bakanlığından talepte bulunduğunu belirten Aslan, bu işçilerin bir an önce işe alınması için Orman Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi gerektiğini, bir işçiyi kamuya alabilmenin 3-4 ayı bulduğunu kaydetti.