Asgari ücret zammı için "yerel seçim" hesabı! Herkesin merak ettiği zam oranı için uzman isimden ezber bozan sözler

17 Aralık 2023 11:44 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 11:46

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Ankara'da ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın yeniden toplanacak. Milyonlarca çalışan komisyondan çıkacak zam oranının belli olacağı tarihi iple çekiyor. Birçok zam oranı gündeme gelirken uzman isim yaptığı yerel seçim hesabıyla tüm ezberleri bozdu.

İŞVEREN YARIN MASAYA İLK RAKAMI GETİRECEK

Özel sektörde 8 milyon çalışanı dolaylı olarak ise toplumun tüm genelini ilgilendiren zam oranını belirleyecek Asgari Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 18 Aralık Pazartesi günü yani yarın saat 13.30'da gerçekleştirecek. Bu toplantıda işçi, hükümet ve işveren ilk teklif için masaya oturacak. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. İlk rakam teklifi ise işveren temsilcisi TİSK'ten gelecek.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ilk toplantının ardından yaptığı açıklamada zam teklifinin önce işveren tarafından beklendiğini duyurmuştu. Ağar, "Toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Türk-İş olarak ücret söyleme şansımız yok ücret söylersek bağlanır kalırız. İşveren tarafından ücret gelecek ki değerlendirme yapacağız. Şu an ücret söylemenin anlamı yok" demişti.

VERGİ PAZARLIĞI MASADA

Asgari ücretin gerçekleştirileceği ikinci toplantıda vergi konusunun masaya gelmesi bekleniyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında vergi diliminin ücretler üzerinde baskı yaptığına, ilave maliyet yaptığını söyledi. Türk-İş, Hak-İş, DİSK raporlarında ücretlerde yıl içinde yüksek oranlı gerileme nedeniyle gelir vergisi tarifesinin yükseltilmesini istedi. Bu konuda Türk-İş dün hükümet ve muhalefete vergi konusunda önemli bir çağrıda bulundu. Taraflara mektup gönderen Türk-İş vergi dilimlerinin düzenlenmesini istedi.

5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE EN AZ 15 BİN TL

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayında açıkladığı enflasyon rakamlarına göre maaşlara yapılacak zam için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09, Eylül ayında yüzde 4,75, Ekim ayında yüzde 3,43, Kasım ayında ise 3,28 oldu. Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık enflasyon farkı yüzde 33,64 olurken, bu oranla asgari ücretin en az 15 bin 237 TL olması bekleniyor.

Merkez Bankası, maaşlara yapılacak zam oranı için ipucu niteliği taşıyan 71 ekonomistin katılıdığı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,39 olurken, 6 aylık enflasyon farkının 38.09 olması bekleniyor.

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'da görüşmeler öncesinde açlık sınırı olan 14 bin 25 bin liranın üzerinde bir asgari ücret olacağını söylemişti. Birçok uzman isim bu veriler ışığında asgari ücrete en az yüzde 35-40 zam bekliyor. Hatta yüzde 50 oranında zam yapılması ihtimali de sıklıkla dillendiriliyor.

TEK ZAM GÜNDEMDE

Son iki yılda iki kez zam yapılan asgari ücret için 2024 yılında tek zam yapılması gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete tek zam yapılacağına yönelik önemli mesajlar verdi. Türk-İş başta olmak üzere işçi kesimi asgari ücrete çift zammın devam etmesini istiyor. İşveren tarafı ise tek zam yapılmasından yana. Uzmanlar enflasyonun Temmuz ayında beklentinin üzerine çıkması durumunda ise çift zammın yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

ASGARİ ÜCRETE YEREL SEÇİM HESABI

Asgari ücrete tek zam yapılma ihtimali beklentileri de artırıyor. Üstelik Mart ayında yerel seçimin yapılması uzmanlara göre asgari ücrete beklenenden daha yüksek bir oranda zam yapılabileceğini dillendiriyor. Bu konuda önemli bir yorum da ekonomist Oğul Aktuna'dan geldi .Seçim gündemine dikkat çeken Aktuna, yüzde 50 zam ihtimalini güçlendiren dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Sözcü TV'ye konuşan Aktuna, "Eğer önümüzde bir yerel seçim olmasaydı, siyasi kaygılar olmasaydı biz asgari ücrette gerçekten insanları sükûtu hayale uğratacak bir zam oranıyla karşılaşacaktık. Yerel seçimlerin olmasını hesaba kattığınız zaman ve iktidar partisi de her zaman seçme endeksli yaşadığı için, yani işleri o, seçimden seçime yapıyorlar, tahminlerin biraz üstünde olabilir diye düşünüyorum. Konuşulan 35-40 bandı çıkmaz, onun da üstü çıkar diye düşünüyorum. Piyasa 38 bekliyor, belki de 45 açıklayacaklar. Bir 5 puan da öyle gelince 50 olacak." sözleriyle halihazırda konuşulan oranların üstünde bir zam yapılabileceğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA BİRÇOK KALEM DEĞİŞECEK

2024 yılı için asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birçok gelir ve ödeme kalemi de değişecek. İşte asgari ücret zammıyla değişecek kalemler: İşsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, ihya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer ücreti.

ASGARİ ÜCRET HANGİ ORANDA KAÇ TL OLACAK?

Yeni yılda asgari ücretin en az yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bu oranla net asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Refah payı eklenmesiyle oran yüzde 45, hatta yüzde 50'ye ulaşabilir. Yüzde 45'lik zam durumunda asgari ücret 16 bin 533 liraya çıkacakken, yüzde 50'lik zam durumunda ise yeni asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

İşte oran oran asgari ücrete yapılacak zam miktarı...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;