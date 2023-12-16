Asgari ücrete yapılacak zammı canlı yayında duyurdu! 'Üstünü çizdik' diyen SGK Uzmanı Yılmaz, 3 kritik rakamı açıkladı

16 Aralık 2023 17:47 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 17:59

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi, TGRT

Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belirlenmesi için süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Ankara'da ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu pazartesi günü yeniden toplanacak. Kritik toplantıda işveren tarafının ilk zam teklifini sunması bekleniyor. Kritik toplantı öncesinde SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan dikkat çeken asgari ücret tahmini geldi. Asgari ücret zammına yönelik tahmininde 3 orana işaret eden Yılmaz, TGRT Haber ekranlarında en düşük ve en yüksek rakamı açıkladı.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Asgari ücretle ilgili ilk toplantıda rakam konuşulmadığını ancak ikinci toplantıdan itibaren masada rakamların konuşulmaya başlayacağını belirtti. Enflasyon verisi çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, asgari ücrete yapılacak zammın bu noktadan başlayacağını vurguladı. Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyona baktığımız zaman 2023 yılı içerisinde ocak ile haziran ayı arasında yüzde 19.77’lik bir enflasyon vardı, o zaman Ocak ayına gelirken 8.506 TL’den 11.402 liraya temmuzda zamlandı. Zam oranında yüzde 34 yani enflasyonun da üzerinde bir zam yapıldığını görüyoruz. Peki, temmuz Aralık ayı arasında ne olacak? Bununla ilgili enflasyon verisinde 11. aya kadar olan Temmuz, Kasım ayı itibariyle enflasyon oranı yüzde 33. 64 şeklinde açıklandı.

SADECE ENFLASYON VERİSİYLE 15 BİN 237 LİRA

Bu veriler ışığında baktığımız zaman sadece enflasyon verisi değil tabii ki ama enflasyon verisi üzerine hesapladığımız zaman 15.237 liraya yüzde 33’lük bir zamla aralık ayı hariç. Aralığı tahmin edebilir miyiz? Evet, tahmin edebiliriz, o da dün Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Orada da aralık enflasyon verisinİ 3.26 üzerinden tahmin edildi. Bu veriler ışığında yıl sonu ne olacak?

MASADA İKİ FARKLI SENARYO VAR

Masadan hangi rakam çıkacak? Burada 2 tahmin üzerinden değerlendirilebilir. Enflasyon verisi Orta Vadeli Programda dün de Sayın Cevdet Yılmaz açıkladı, yüzde 65 yıllık tahminin tuttuğunu görüyoruz. Keza yine dünkü anket doğrultusunda da buradaki verinin yüzde 65. 37 civarında olduğunu şimdiden söylemek mümkün. Veriler birbirlerini çok yakın.

Bunun üzerinden bazı tahminlerimiz şöyle olabilir, sahadaki Uzman arkadaşlarımız yüzde 35’ten başlayarak yüzde 55’e kadar bazı rakamlar telaffuz ediyor. yüzde 35 olduğu takdirde 15.393 TL, buradaki yüzde 35’ı ben de tahmin etmiyorum.

PAZARLIKTA ÖNE ÇIKAN ÜÇ RAKAM

Çünkü enflasyon verisi yüzde 38 olduğundan kaynaklı ve bununla ilgili hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem Sayın Bakanlar hep enflasyona ezdirilmemesi ile ilgili söylemleri ön plana çıktığı için yüzde 35’ı şimdiden çizebiliriz? yüzde 40 üzerinden başlanacağını şimdiden konuşmak mümkün.

Yüzde 40 olduğu zaman da 15.963 TL, yüzde 45 olduğu zaman 16.533 TL, yüzde 50 olduğu takdirde de 17.103 TL, son olarak da yüzde 55 de 17.673 TL. Yani buradaki tahmin yüzde 40 ila yüzde 50 arasında 3 rakam içerisinde gerçekleşeceğini şimdiden söylemek mümkün olabilir. Rakamsal ifadeyle telaffuz edersek 16.000 lirayla 17.103 arasında değerlendirilmesi mümkün gözüküyor. "