Asırlık lezzet! 2,5 saatte pişiyor, kilosu 1.300 liradan satılıyor

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kuyu kebabı geleneği, 100 yılı aşkın süredir devam ediyor. İlçede kebapçılık yapan Mehmet Güngör, babasından öğrendiği mesleği 35 yıldır sürdürüyor. Günlük iki kez pişirilen kebap, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından müşterilere ulaştırılıyor.

KİLOSU 1.300 LİRA

Kebap, süt kuzusu ya da oğlaktan hazırlanıyor. Kuyunun içindeki tuğlaların kızgınlığıyla 2 ila 2,5 saat pişirilen kebap, kilosu 1.300 liradan satışa sunuluyor.

"HAVA ALMAYACAK ŞEKİDE ÇAMURLA KAPATIYORUZ"

Kebabın hazırlanış sürecini anlatan Mehmet Güngör, "Baba mesleği olan kebapçılığı yaklaşık 30-35 yıldır yapıyoruz. Önce kuzu veya oğlaklarımızı hazırlıyoruz. Ardından pişireceğimiz kuyuyu hazır hale getiriyoruz. Hayvanlarımızı kuyuya yerleştirdikten sonra, hava almayacak şekilde çamurla sıvayıp kapatıyoruz. Yaklaşık 2, 2,5 saatin sonunda kebaplarımız kuyudan çıkarılarak satışa sunulacak hale geliyor" dedi.