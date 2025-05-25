Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Askerliğe teşvik amacıyla 6 milyar doları aşkın harcama yaptılar

Askerliğe teşvik amacıyla 6 milyar doları aşkın harcama yaptılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Askerliğe teşvik amacıyla 6 milyar doları aşkın harcama yaptılar
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD ordusu, Kovid-19 salgını sırasında düşen asker alımı ve görevde kalma oranlarını artırmak amacıyla son üç yılda 6 milyar dolardan fazla harcama yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, son yıllarda gençleri askerlik hizmetine teşvik etmek için milyarlarca dolarlık bütçe ayrıldı.

Özellikle Kovid-19 salgınıyla, düşen asker alım ve görevde kalma oranlarını artırmak için ABD ordusu, son üç yılda teşvik programlarına 6 milyar dolar kaynak ayırdı.

Askerliğe teşvik amacıyla 6 milyar doları aşkın harcama yaptılar - 1. Resim

GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA ALIYORLAR

ABD ordusu, yeni asker alımı için 2022'de 527,1 milyon, 2023'te 755,5 milyon ve 2024'te 805,2 milyon dolar harcadı. Mevcut personelin görevde kalmasını teşvik amacıyla ise 2022'de 1,19 milyar, 2023'te 1,76 milyar ve 2024'te 2,09 milyar dolar kaynak ayrıldı.

ABD'de asker alımları gönüllülük esasına dayanıyor. Lise mezunu, 17-42 yaş arası ABD vatandaşı kadın ve erkekler orduya katılmak için başvuruda bulunabiliyor. Katılımı teşvik etmek amacıyla ABD ordusu, askerlik sonrası eğitim desteği, öğrenci kredisi geri ödemesi, garantili maaş, ikramiye ve çeşitli ödenekler gibi finansal avantajlar sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

MİT Başkanı Kalın'dan kritik mesaj: Artık tarihin akışını şekillendiren bir Türkiye var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu kez altın değil! İslam Memiş'ten şaşırtan tahmin: Bu tarihe kadar bekleyin - EkonomiŞaşırtan tahmin: Bu tarihe kadar bekleyinİstihdam hamlesi: Türkşeker personel alımına başlıyor! Başvuru tarihi belli oldu - EkonomiPersonel alımı başlıyor! Başvuru tarihi belli olduKaradeniz'de 40 bin tonluk hasat! Kilosu 25,44 TL, yaklaşık 15 bin üreticisi var - EkonomiKilosu 25,44 TL, 15 bin üreticisi varTarihi adım yolda: Masada iki çalışma var! 'Emekli olmazlarsa bizi büyük tehlikeler bekliyor' - Ekonomi'Emekli olmazlarsa bizi büyük tehlikeler bekliyor'Tam 1,2 ton, heybetiyle hayran bırakıyor! Kurban Bayramı öncesi şaşırtan fiyattan alıcısını bekliyor - EkonomiGünlük 40 kilo yem yiyor! Fiyatı ise...Karadeniz'den dünyaya gitti! 4 yılda 6 bin tonluk ihracat - EkonomiKaradeniz'den dünyaya gitti! 4 yılda 6 bin tonluk ihracat
Sonraki Haber Yükleniyor...