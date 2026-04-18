MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde olduğu gibi Anadolu’da da ticari yatırım havzalarına ihtiyaç olduğunu belirterek “Hepsinden önemlisi de artık büyükşehir hayatı içerisinde bulunması gerekmeyen kesimin, ekonomik anlamda da çok daha rahat edeceği ata topraklarına dönüşünü teşvik edecek tedbirler alınmalı” dedi

CEMAL EMRE KURT - Artan şehirleşme ve genç nüfusun tarımdan uzaklaşması üretimde sürdürülebilirliği tehdit ederken, gençleri yeniden tarıma kazandırmak ve kırsaldaki nüfus kaybını önlemek için projeler geliştiriyor. Uzmanlara göre çözüm; kırsalın yeniden inşası ve köye dönüş. Köylerin, yapılacak planlı yatırımlar, güçlü sosyal altyapı ve sürdürülebilir ekonomik modellerle desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Köye dönüşü en çok dile getiren isimlerin başında, uzun yıllardır bu alanda mücadele veren MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut geliyor. Bulut, büyükşehirlerdeki yoğunluğun sürdürülebilir olmaktan çıktığını belirterek, bu durumun hem hayat kalitesini düşürdüğünü hem de işsizlik ve kamu harcamalarını artırdığını söyledi. Büyükşehirler üzerindeki baskının her geçen gün arttığına dikkati çeken Bulut, “Özellikle İstanbul özelinde çok ciddi bir yoğunluk söz konusu. Bu durum kent hayatını olumsuz etkilerken, anlamsız bir işsizlik oranını da beraberinde getiriyor. Anadolu’da hâlâ boş yatırım alanları var. Devletin bir strateji vizyonu ortaya koyup bu meseleyi bir devlet politikasına dönüştürmek suretiyle yatırım merkezlerini Anadolu’ya kaydırması gerekiyor” dedi.

Yücel Bulut

İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde olduğu gibi Anadolu’da da ticari yatırım havzalarına ihtiyaç olduğunu dile getiren Bulut, “Hepsinden önemlisi de artık büyükşehir hayatı içerisinde bulunması gerekmeyen kesimin, ekonomik anlamda da çok daha rahat edeceği ata topraklarına dönüşünü teşvik edecek tedbirler alınmalı. Tersine göç teşvik edilmeli. Birçok ülkede büyükşehirlerde nüfusun belli bir kısmını başka şehirlere kaydırmaya dönük uygulanmış başarılı projeler var. Bu, hem büyükşehirlerdeki nüfus baskısını azaltır hem de Anadolu’da daha dengeli bir hayat kurulmasını sağlar. İnsanların büyükşehirlerde kalmasının en önemli sebeplerinden biri de sağlık hizmetleri. Mobil sağlık hizmetleri kırsalda yaygınlaşırsa bu engel büyük ölçüde ortadan kalkar. İnsanlar bu hizmetlerin ayağına geleceğine ikna olursa tersine göçün önünde ciddi bir engel kalmaz. Ayrıca kayda değer bir nüfusun şehirlerden ayrılması hem kira hem de konut fiyatlarında ciddi bir düşüşün önünü açar. Şehirler üzerindeki baskının en önemli unsurlarından biri de konut ihtiyacı” diye konuştu.

Öte yandan, köye dönüşün hızlanması için birçok öneri bulunuyor. Bunlar arasında, köylünün ürettiği ancak pazara sunamadığı ürünlerin, belediyeler tarafından satın alınarak değerlendirilmesi, sulama maliyetlerinin düşürülmesi için köylünün kullandığı sulama suyunun bir kısmının devlet tarafından karşılanması da bulunuyor. Ayrıca köyden mahalleye dönüşen yerlerde konut yapımının kolaylaştırılması, zemin etütlerinin belediyelerce uygun bedellerle yapılması, belediyelerin tip ev ve ahır projeleri hazırlayarak köylüye ücretsiz sunması, eski köy statüsündeki mahallelerde inşaat ruhsatı ve harçlarda kolaylık sağlanması, hazine arazilerinden üretilen imarlı arsaların, köyüne dönerek ev yapmak isteyenlere uygun bedellerle verilmesi de yer alıyor.

Ata topraklarına dönüş teşvik edilmeli! Kentten köye göçün formülü, kırsaldaki hayatın canlandırılması

CUMHURBAŞKANLIĞI PROGRAMINA DA GİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı 2026 Yıllık Programı’nda kırsalda nüfus kaybını önlemek ve tersine göçü sağlamak için istihdam imkânlarının iyileştirilmesi ve ekonominin çeşitlendirilmesine yönelik adımlar atılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda kırsalda üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve kooperatifçiliğin etkinleştirilmesi amacıyla mevzuatta iyileştirmeleri, kırsal mahalle, köy ve orman köylerinin sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulması için aile işletmelerine yönelik destekler ve aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına hibe desteği veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile tarıma dayalı sanayi yatırımları, modern sulama sistemleri, sera projeleri ve tarımsal mekanizasyon yatırımlarına yüzde 50 ile 70 arasında hibe desteği sağlıyor. Bu desteklerde genç girişimciler ve kadın üreticiler öncelikli gruplar arasında yer alıyor. Ayrıca mazot, gübre ve yem bitkisi destekleri gibi doğrudan üretim destekleriyle çiftçinin maliyet yükünü azaltmaya yönelik politikalar uygulanıyor.

