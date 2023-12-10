ATM’lerden para çekecekler dikkat! Dev banka duyurdu: Para kesintisi olacak

10 Aralık 2023 14:13 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 14:13

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Yeni Akit

ATM’den para çekecekler dikkat! Dev bankadan son dakika duyurusu yapıldı. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamada, belirli işlemler için ücret kesileceğini ifade edildi. Bu haber ATM’den para çekecekleri yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar haberimizde…

ATM’DEN PARA ÇEKECEKLER DİKKAT! DEV BANKA DUYURDU

Yapı Kredi tarafından yapılan açıklamalara göre, bu ücret kesintilerinin ATM’den QR kodu ile para çekme işlemi yapanlardan olacağı ifade edildi. Ücretsiz işlemlerin artık ücretli hale gelmesi bankaların elini sıkıştırmış durumda. Bu alınan karar ile birlikte yeni bir döneme geçtik. Müşterilerin bundan sonra ATM’lerin yanından bile geçerken daha dikkatli olmaları gerekecek.

O İŞLEMLERDE ÜCRET KESİLECEK

Yeni Akit’te yer alan habere göre, Yapı Kredi, alınan bu kararın müşterilerini nasıl etkileyeceğini yakın takibe almış durumda. Bu, bankacılık sektöründe bir trend haline gelirse, diğer bankaların da benzer adımlar atabileceği düşünülüyor.