Avrupakent GYO kârın yüzde 50’sini dağıtacak

13 Aralık 2023 06:46 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 06:49

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - 5,5 milyar TL büyüklükteki halka arzda payların yüzde 78,5’inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1,5’inin grup çalışanlarına, yüzde 20’sinin yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor. Artaş Holding ve Avrupakent GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Avrupakent GYO markasıyla Türkiye’de farklı bir GYO olmak için yola çıktıklarını belirterek “Bugün Avrupakent GYO yaklaşık 20 milyar TL değerinde portföye sahip. Avrupakent GYO’nun hiçbir finansal borcu bulunmuyor. Esas sözleşmemizde dağıtılabilir kârımızın yüzde 50’sini her yıl temettü olarak dağıtmayı taahhüt ediyoruz. Avrupakent GYO olarak, her geçen gün büyütmekte olduğumuz portföyümüz ile yatırımcılarımıza dağıtacağımız temettü miktarını da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

ALTI AYDA 3,5 MİLYAR TL KÂR

Yılda üç kez temettü vermeyi planladıklarını anlatan Çetinsaya “Şirketimizin net satışları; 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 1.332’lik bir artış göstererek 2,4 milyar TL’ye ulaştı. Net satışlar, 30 Haziran 2023’te sona eren 6 aylık ara dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 372,6’lık bir artış ile 1,1 milyar TL’ye yükseldi. Net kârımız 2022’de yine bir önceki yıla göre yaklaşık 7 kat artarak 7,4 milyar TL’ye ulaştı. 30 Haziran 2023’te sona eren 6 aylık ara dönemde ise bir önceki aynı döneme oranla yüzde 18,6’lık artış ile 3,5 milyar TL oldu” diye konuştu. Şirketin yüzde 99’un üzerinde doluluk oranlarına sahip Forum Trabzon, ArenaPark ve ArmoniPark AVM, toplam 638 yatak kapasiteli TEM Radisson Residences ve Mövenpick Living Çamlıvadi, Artaş İnşaat’ın hayata geçirdiği projelerin ticari alanları ile çeşitlendirilmiş geniş bir portföye sahip olduğunu anlatan Çetinsaya, şirketin portföyünde aynı zamanda konut ve ticari ünite olarak Avrupa Konutları Çamlıvadi, Şişli projesi, Feza Park Villaları ve Demir Life projesinin de yer aldığını ifade etti.

GELİRİN 5'TE 1'İYLE ŞİŞLİ PROJESİ BİTECEK

“Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde 20’lik kısmını Şişli Projesi’nin finansmanında, yüzde 80’ini ise yatırım finansmanında kullanmayı hedefliyoruz” diyen Çetinsaya, şöyle konuştu: Gelirimizi ülkemizin dört bir yanında, geleceğine inandığımız, konut inşaatına yönelik arsa alımı, ticari nitelikli kira getirisine sahip dükkân ve AVM yatırımı, kiraya verilebilecek nitelikte otel ve turizm binaları başta olmak üzere kiralanabilir ticari ünite ve turizm yatırımlarının finansmanında değerlendireceğiz. Şişli projesi kapsamında ise 17 adedi dükkân ve 102 adedi konut olmak üzere toplam 119 adet bağımsız bölüm Artaş İnşaat tarafından inşa edilecek. Şişli projemiz ve yeni yatırımlarımızla beraber büyümemizi ivmelendirmeyi planlıyoruz.