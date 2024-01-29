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    • Bakan Bayraktar'dan doğalgaz müjdesi! 15 milyon evi ısıtacak

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğalgaz üretiminin 40 milyon metreküpe çıkartılacağını söyledi. Bayraktar, saha aracılığıyla 15 milyon eve doğalgaz tedarik edileceğini açıkladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Doğalgaz, Bakan Bayraktar, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye savunma sanayide olduğu gibi enerji alanında da büyük atılımlar yapmayı sürdürüyor. Petrol, doğalgaz ve yenilenebilir enerji alanında gelişimini sürdüren Türkiye, artan yatırımlarının meyvesini toplamaya başladı. Bu yatırımlardan biri olan Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin bir paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, müjdeli haberi duyurdu.

    X hesabı üzerinden paylaşım yapan Bayraktar, sahada günlük doğalgaz üretiminin çok yakında 40 milyon metreküpe çıkartılacağını ve 15 milyon hanenin doğalgazının buradan temin edileceğini açıkladı.

    Bakan Bayraktar'dan doğalgaz müjdesi! 15 milyon evi ısıtacak

    15 MİLYON HANE YARARLANACAK

    Videolu paylaşımıında Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın liman yatırımlarına dikkat çekti. Ardından, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgaz üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, şunları kaydetti:

    "Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretimimizi en kısa zamanda 10 milyon metreküpe, akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkartacak ve 15 milyon hanemize doğalgazı buradan tedarik edeceğiz."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DoğalgazBakan Bayraktar
    Haberler > Ekonomi > Bakan Bayraktar'dan doğalgaz müjdesi! 15 milyon evi ısıtacak
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